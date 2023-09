XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (25.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Laut eigenen Angaben würde die Lufthansa rund die Hälfte der gesamten Stromproduktion Deutschlands benötigen, um ihre Flotte auf grüne Treibstoffe wie E-Kerosin umzustellen. Die Bundesregierung sehe Deutschland dennoch als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen. Bundeskanzler Olaf Scholz habe am Montag bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg gesagt, die Luftverkehrsbranche werde sich ganz grundlegend verändern. Bei klimafreundlichen Technologien stehe die deutsche Luftfahrtindustrie schon jetzt an der Weltspitze.Lufthansa-CEO Carsten Spohr habe hingegen kommentiert: "Wir bräuchten etwa die Hälfte des Stroms Deutschlands, um genügend Treibstoffe herzustellen. Ich glaube nicht, dass Herr Habeck mir das geben wird." Der Anteil an synthetischen Kraftstoffen liegt laut eigenen Angaben aktuell bei rund 0,2%. Dennoch habe sich Spohr auch optimistisch gezeigt und mit Blick auf schwierige Jahre in der Corona-Krise gesagt: "Die Luftfahrt ist zurück." Zur Lufthansa, die während der Pandemie durch Stützungsmaßnahmen der Bundesregierung gerettet wurde, sagte er: "Uns geht's prima."Eine komplette Dekarbonisierung der Luftfahrt werde nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte dauern. Auf kurz- und mittelfristige Sicht werde dieses Thema deshalb keine entscheidende Rolle für den Aktienkurs spielen. Die fast schon euphorischen Äußerungen des CEOs nach drei harten Jahren seien zwar grundsätzlich als positiv zu werten, doch die Lufthansa-Aktie befinde sich weiter im Abwärtssog und habe am Montag ein neues Jahrestief markiert. Anleger sollten deshalb an der Seitenlinie bleiben, bis sich das Chartbild verbessere, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)