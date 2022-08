Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe bei ihren Übernahmeplänen für die italienische Staatsfluggesellschaft ITA Airways eine Niederlage kassiert. Das Finanzministerium habe am Mittwoch mitgeteilt, dass nicht die Lufthansa und deren Partner, die Reederei MSC, von nun an exklusive Verhandlungen führen sollten, sondern der Investor Certares.Die Amerikaner, die mit den Lufthansa-Rivalen Delta und Air France-KLM zusammenarbeiten würden, hätten in Rom ebenfalls ein Angebot für die Privatisierung eingereicht. Das italienische Finanzministeriumhabe mitgeteilt, dass die Offerte von Certares mehr den Anforderungen entspreche, die die Regierung im Februar für eine Übernahme des Nachfolgers der Traditionsgesellschaft Alitalia formuliert habe. Nach den Verhandlungen mit Certares würden bindende Verkaufsverträge nur dann unterschrieben, wenn der Staat mit den Details zufrieden sei, wie es weiter geheißen habe.Bis zuletzt habe das Duo MSC/Lufthansa als Favorit gegolten. Die Container- und Kreuzfahrtreederei sowie die deutsche Fluggesellschaft hätten 80 Prozent der Anteil an Ita für rund 850 Millionen Euro übernehmen wollen, wie Medien berichtet hätten. Certares habe demzufolge ein Angebot für rund 55 Prozent der Anteile abgegeben. Dafür werde anders als bei MSC und Lufthansa dem italienischen Staat aber mehr Mitspracherecht bei Entscheidungen überlassen.Ein Lufthansa-Sprecher habe gesagt, man nehme die Entscheidung der Regierung zur Kenntnis. "Wir glauben aber weiterhin, dass unser Angebot die bessere Perspektive für die Ita geboten hätte." Die italienische Regierung habe sich für einen Weg entschieden, der mehr staatlichen Einfluss bedeuten könne. Lufthansa werde die eigenen Aktivitäten auf dem italienischen Markt intensivieren. Dazu gehöre das Angebot der Regionalgesellschaft Air Dolomiti mit 17 Flugzeugen. Zudem sei Lufthansa der Anbieter mit den meisten Langstreckenpassagieren von und nach Italien.Das sei ein Rückschlag, denn aus Sicht des "Aktionär" hätte dem MDAX-Konzern der Kauf - mit Blick auf das Tourismus-Segment in Italien - gut zu Gesicht gestanden. Ohnehin dränge sich in der aktuellen (weltpolitischen) Gemengelage kein Kauf der Aktie auf. Dagegen würden auch ein möglicher (kostenintensiver) Streik der Piloten genauso wie das negative Chartbild sprechen.Anleger beobachten das weitere Geschehen von der Außenlinie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link