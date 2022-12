Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa sei hochgradig an ITA Airways interessiert, wie Unternehmensboss Carsten Spohr jüngst erklärt habe. Und die Pläne scheinen zusehends konkreter zu werden, so Kaletta. Laut der US-Nachrichtenagentur "Bloomberg" wolle die italienische Regierung nun bis Ende des Jahres Eckpunkte des Vertrags für den Verkauf der defizitären Staatsairline vorlegen.In Italien wolle man offenbar Nägel mit Köpfen machen: Dem Vernehmen nach plane die italienische Regierung ein Eckpunktepapiere für den Verkauf der Fluggesellschaft ITA Airways vorzulegen, wie Bloomberg unter Berufung auf eine Rede des italienischen Ministers für wirtschaftliche Entwicklung, Adolfo Urso, berichte. Kein Wunder: Italien habe in diesen Krisenzeiten mit Inflation und Rezession sicherlich andere Sorgen, als die schwer angeschlagenen Ita Airways weiter zu stützen. Die Airline habe zuletzt durch eine Kapitalspritze der Regierung über Wasser gehalten werden müssen.Nichtsdestotrotz sei die Lufthansa stark an einer Übernahme der Nachfolge-Airline des Traditionsunternehmens Alitalia interessiert. Es sei "kein Geheimnis, dass Italien für uns einer der wichtigsten Märkte ist und wir schon heute mehr Menschen aus den USA nach Italien fliegen als nach Deutschland", habe Spohr jüngst der Wochenzeitung "Die Zeit" gesagt und ergänzt: "Italien ist wirtschaftlich stark und ein attraktives Urlaubsziel."Hintergrund: Das italienische Finanzministerium als derzeitiger ITA-Eigentümer verhandle seit ein paar Wochen (wieder) intensiv mit der Lufthansa. Das deutsche Luftfahrtunternehmen habe schon Anfang des Jahres in einer Partnerschaft mit der Reederei MSC eine Übernahme von ITA angestrebt. Nach monatelangen Verhandlungen habe sich die Regierung von Ex-Ministerpräsident Mario Draghi jedoch zunächst für die Offerte des US-Fonds Certares entschieden. Die weiteren Gespräche mit den Amerikanern seien aber im Herbst gescheitert, sodass die Lufthansa - von nun an ohne MSC - wieder Einblick in die Bücher von ITA Airways bekommen habe und einen neuen Übernahme-Anlauf habe starten können.Eine Beteiligung an der ITA würde das Italien-Geschäft entscheidend stärken. Jedoch sei die Aktie mit Blick auf die Bewertung schon ordentlich bewertet: Während die Konkurrenz ein 2023er-KGV von 9 aufweise, werde die Lufthansa bereits mit einem Gewinnmultiple von 13 an der Börse gehandelt.Hinweis: Die Lufthansa-Aktie sei keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Trader und charttechnisch orientierte Kurzfrist-Anleger können jedoch noch aufspringen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)