Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa sei die bevorstehende Übernahme der ITA Airways derzeit das beherrschende Thema. Zuletzt habe es geheißen, dass der MDAX-Konzern der einzige Interessent sei, der ein Angebot für die defizitäre italienische Staats-Airline abgegeben habe. Ein US-Analysehaus sehe indes nicht nur den Deal kritisch.Bernstein Research habe die Einstufung für Lufthansa auf "underperform" mit einem Kursziel von sechs Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie mit Blick auf das aktuelle Kursniveau immenses Abwärtspotenzial, und zwar von rund 38 Prozent. Dies habe Analyst Alexander Irving in einer ersten Reaktion auf das Gebot für eine Beteiligung an der Alitalia-Nachfolgerin ITA geschrieben. Er sehe noch immense Hürden für einen Deal."Der Aktionär" werte den Deal zwar grundsätzlich positiv. So sei Italien bereits gegenwärtig der zweitwichtigste Markt für die Kranich-Airline. Und diesen würde man mit der Beteiligung weiter ausbauen - vor allem dort Zugang zum attraktiven Transatlantik-Geschäft bekommen. Dennoch sei der Erfolg des (designierten) Unterfangens nicht garantiert. Die Lufthansa müsse bei der Restrukturierung auf die Tube drücken und vermutlich auch schmerzhafte Einschnitte vornehmen, damit sich der Neuerwerb in wohl dreistelliger Millionenhöhe auch rechne. Das könnte jedoch die Gewerkschaften auf den Plan rufen. Und auch die italienische Regierung stehe nicht gerade für Verlässlichkeit und Berechenbarkeit.Die Lufthansa-Aktie könne am Freitag weiter zulegen. Die Aktie sei nach der starken Klettertour jedoch zunehmend anfällig für eine Konsolidierung. Der RSI-Wert liege mittlerweile bei 82,4 (am gestrigen Donnerstag: 80,0) und signalisiere damit eine deutliche Überhitzung. Erklärung: Werte über 70 würden andeuten, dass sich der Wert im "überkauften" Zustand befinde.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: