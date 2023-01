Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,742 EUR +0,36% (27.01.2023, 10:13)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,746 EUR +0,20% (27.01.2023, 09:58)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unverändert bei 20 Euro.Seit September letzten Jahres fliege die Lufthansa-Aktie ungebremst in die Höhe. Über 75 Prozent habe sie bereits zulegen können. Auch die Papiere des Konkurrenten Ryanair ( ISIN IE00BYTBXV33 WKN A1401Z ) hätten Anlegern zuletzt kräftige Kursgewinne beschert. Doch welche Aktie biete mehr Potenzial?Eine starke Reiselust und ein hoher Nachholbedarf hätten bei den Touristik-Aktien Ende 2022 als Kurstreiber fungiert. Doch je länger die Rally anhalte, desto gefährdeter seien die Titel auch für Rücksetzer.Die Lufthansa-Aktie klettere derzeit weiter in die Höhe. Aufwind würden zuletzt vor allem starke Q3-Zahlen und zwei Prognose-Erhöhungen verliehen. Doch die Aktie werde zunehmend anfälliger für Rücksetzer, zudem spreche die Bewertung gegen weiter steigende Kurse. Das 2023 KGV liegt bei 14, die Peers lediglich bei 11. Schaue man auf die Analysten, ergebe sich ein gemischtes Bild: Sieben der 21 von Bloomberg befragten Analysten würden die Aktie zum Kauf empfehlen, während sie drei verkaufen würden. Der durchschnittliche Zielkurs liege bei 8,87 Euro und notiere damit etwa 8 Prozent unter dem jetzigen Kurs.Die Ryanair-Aktie befinde sich ebenfalls im Steigflug: Seit ihrem Oktober-Tief bei 10,09 Euro habe sie um etwa 53 Prozent angezogen. Am Mittwoch habe der Kurs sein hohes Niveau jedoch nicht länger halten können und sei leicht abgefallen. Dennoch würden die Aussichten für weitere Kursgewinne gut bleiben. Im ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren einen Rekordgewinn von 1,37 Milliarden Euro eingefahren und ihre 2022er Prognose erhöht. Überaus bullish seien auch die Analysten: 18 der 20 von Bloomberg befragten Analyten würden eine Kaufempfehlung abgeben, nur zwei würden zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 18,59 Euro und impliziere ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.