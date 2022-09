Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa wolle in der aufziehenden Wirtschaftskrise v.a. außerhalb Deutschlands wachsen. Das Unternehmen befinde sich weiterhin auf Gewinnkurs, habe Konzernchef Carsten Spohr am Montagabend gesagt. Indes würden sich die Sozialpartner nach dem jüngsten Streik heute nochmals an den Verhandlungstisch setzen - zum Wohl der Aktie.Zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland habe der Lufthansa-Chef gesagt, dass eine Rezession im Heimatmarkt für "wahrscheinlich unausweichlich" sei. Spohr habe zudem gesorgt: "Deutschland wird härter getroffen werden als andere Märkte in Europa. Da tröstet es schon fast, dass wir inzwischen nur noch ein Drittel unseres Umsatzes in Deutschland erzielen."Vor allem in den USA verkaufe die Lufthansa deutlich mehr Tickets und erwarte dies perspektivisch auch wieder in Asien. "Wir sind sehr froh, dass wir stabil umgesteuert haben auf den Verkaufsursprung USA", habe Spohr gesagt. "Wir gewinnen dort Marktanteile und verkaufen zu Preisen, die wir sonst nicht kennen." Auch die Geschäftsfelder Wartung und Logistik sollten weiterhin hohe Erträge einbringen. In Deutschland erwarte der Konzern wegen der hohen Inflation hingegen eine gedämpfte Nachfrage.Insgesamt erlebe das Unternehmen nach der Corona-Krise einen Run auf die Tickets, habe Spohr berichtet. "Der Wunsch, unser Produkt zu erwerben, ist so stark, dass wir mit der Produktion nicht hinterherkommen." Die Durchschnittserträge würden steigen, weil die Tickets nicht in den niedrigsten Buchungsklassen vermarktet werden müssten. Der Konzernchef habe das Ziel bekräftigt, im kommenden Jahr zwischen 85 und 90% des Vorkrisen-Niveaus anzubieten. Dazu sei es notwendig, bis Ende 2023 konzernweit rund 20.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Zudem seien Milliarden-Investitionen in neue Flugzeuge, Ausstattung und IT geplant.(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.