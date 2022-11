Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,157 EUR -0,53% (09.11.2022, 16:48)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,16 EUR -0,76% (09.11.2022, 16:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





ulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Konkurrenzdruck sei in der Luftfahrt-Branche knallhart. Viele Fluggesellschaften möchten ihre Marktanteile erhöhen - vielfach durch einen aggressiven Preiswettbewerb. Zu allem Überfluss wolle nun auch noch ein Hauptsonor des türkischen Fußballklubs Galatasaray in das Hoheitsgebiet der Kranich-Airline eindringen.Turkish Airlines, der Hauptsponsor für den Transport des türkischen Kult-Clubs Galatasaray SK, wolle in Europa expandieren, wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtet habe. Die türkische Fluggesellschaft wolle mehr Slots und damit Marktanteile an deutschen und europäischen Flughäfen, heiße es in dem Bericht weiter.Dabei solle vor allem die Billigtochter Anadolu Jet beim Ausbau eine entscheidende Rolle spielen. Die derzeitige Flotte mit rund 70 Maschinen solle rasch auf 100 ausgebaut werden. "Innerhalb der nächsten zehn Jahre gehen wir davon aus, dass die Anadolu-Flotte auf 200 Flugzeuge anwachsen wird", werde Unternehmens-Boss Ahmet Bolat zitiert. Auch jenseits des Atlantiks verfolge der teilstaatliche Konzern ambitionierte Pläne und wolle im kommenden Jahr mit zwei Millionen Touristen doppelt so viele Reisende in die Türkei locken.Dass ausgerechnet ein Rivale aus der Türkei, wo die wirtschaftlichen Probleme mit Blick auf die extreme Inflation gerade nicht größer sein könnten, der Lufthansa einheizen wolle, komme durchaus überraschend. Dennoch bleibe abzuwarten, inwieweit dieser kühne Plan der türkischen Fluglinie in der Realität gelinge.Die Lufthansa-Aktie steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, allenfalls Trader können auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 09.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link