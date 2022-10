XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,448 EUR +0,91% (14.10.2022, 13:24)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe sich in den letzten Wochen besser geschlagen als der Gesamtmarkt. Gute Quartalszahlen vonseiten der Konkurrenz hätten die Lufthansa-Aktie beflügelt. Auch der Streik bei der Tochter Eurowings habe den jüngsten Aufwärtstrend nicht stoppen können. Aus technischer Sicht stehe bald eine wichtige Entscheidung an.Mit etwa 6,40 Euro notiere die Lufthansa-Aktie nur noch knapp unterhalb des September-Hochs bei 6,48 Euro. Sollte diese Hürde gemeistert werden, warte bereits bei 6,57 Euro das nächste dicke Brett. Hier verlaufe die 200-Tage-Linie, an der sich die Lufthansa seit Februar schon mehrfach die Zähne ausgebissen habe. Ein Sprung über diese Widerstände würde Anschlusspotenzial bis zum August-Hoch von 6,89 Euro freisetzen. Weitere Haltemarken seien die 7-Euro-Linie sowie der Bereich um 7,50 Euro. Unterstützung erhalte die Lufthansa-Aktie vom MACD, der auf Kauf stehe. Der Trend bei der Lufthansa-Aktie zeige nach oben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.10.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:6,479 EUR +1,04% (14.10.2022, 13:39)