Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aufgrund der angespannten Buchungs- und Verkehrslage habe der MDAX-Konzern sein Ticketangebot für Europa- und Inlandsflüge drastisch eingeschränkt. Über mehrere Tage hinweg könnten Flüge für Termine im Juli nur noch in den jeweils teuersten Buchungsklassen erworben werden, habe die Lufthansa entsprechende Infos aus Internetforen für Vielflieger bestätigt.Mit der zeitlich begrenzten Maßnahme sollten Plätze für Umbuchungen frei gehalten werden, die sich aus den bereits zuvor angekündigten Flugstreichungen ergeben würden. In den nächsten Tagen sollten diese Änderungen in das System eingepflegt werden. Lufthansa habe wegen der massiven Kapazitätsprobleme an den Flughäfen und in der eigenen Organisation mehr als 3.000 Verbindungen in den Monaten Juli und August gestrichen. Im Sommer werde man aber 95 Prozent aller geplanten Flüge durchführen, habe es vom Unternehmen geheißen.Man habe das Ziel, allen Gästen, die von einer Flugstreichung betroffen seien, eine alternative Reisemöglichkeit anzubieten, habe ein Sprecher in Frankfurt gesagt. "Um dies sicherzustellen, hat das Unternehmen die Verfügbarkeit auf Lufthansa-Flügen für Neubuchungen im Juli reduziert."Nutzer würden von Economy-Ticketpreisen in der Klasse "Y" von mehr als 1.000 Euro von Frankfurt nach London oder Dubai berichten. Einfache Inlandstickets von Frankfurt nach Hamburg oder Berlin sollten 400 Euro kosten. Auch in der Business-Klasse seien nur noch Tickets in der höchsten und damit teuersten Buchungsklasse "J" erhältlich.Auch wenn sich die Aussichten für die lange Zeit von Corona gebeutelte Flugbranche allmählich weiter aufhellen würden, hätten die Aktien aus dem Sektor derzeit einen ganz schwierigen Stand.Da die Lufthansa-Aktie aktuell charttechnisch angeschlagen ist, drängt sich ein Kauf nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)