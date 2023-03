Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,877 EUR +1,41% (23.03.2023, 13:52)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,883 EUR +0,05% (23.03.2023, 13:38)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (23.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe sich offenbar stabilisiert. Nach dem jüngsten Intraday-Absturz auf 9,10 Euro (20. März) sei der Luftfahrt-Titel zuletzt seitwärts gelaufen. Das nächste (charttechnische) Ziel wäre die Rückeroberung der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Womöglich bringe der startende Verkaufsprozess des lukrativen Wartungsgeschäfts frischen Schwung.Konkret sollten Interessen für die Lufthansa-Technik-Sparte in den kommenden Wochen, also im April, Angebote einreichen, wie die "FAZ" jüngste berichtet habe. Maßgeblicher Punkt in den Offerten dürften außer dem Preis auch der Umfang der Mitspracherechte sein. Dazu habe es in der vergangenen Woche Sondierungsgespräche gegeben. Die Kranich-Airline sei aber in diesem Punkt wenig kompromissbereit, heiße es.Hintergrund: Lufthansa wolle 20 Prozent seiner Wartungssparte abgeben. Finanzvorstand Remco Steenbergen habe jüngst erklärt gesagt, dass die Veräußerung des Geschäftsbereichs im zweiten Halbjahr erfolgen könne. Und die Sparte sei begehrt. Kein Wunder: Die deutliche Erholung der Luftverkehrsbranche habe Lufthansa Technik 2022 einen Rekordgewinn eingebracht. Bei einem Umsatz von 5,6 Milliarden Euro sei der bereinigte operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent auf 511 Millionen Euro gewachsen.Die Nachfrage nach Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen sei stark gestiegen - weshalb Lufthansa Technik mit seinen mehr als 20.000 Beschäftigten in diesem Jahr etwa 4.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen wolle, die Hälfte davon in Deutschland.Und: Angesichts der weiter steigenden Reiselust der Menschen gehe Lufthansa Technik davon aus, dass der globale Markt im laufenden Jahr mit etwa 96 Milliarden Euro Gesamtvolumen das Vor-Corona-Niveau übertreffen werde. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen 706 neue Verträge mit einem Volumen von 9,6 Milliarden Euro abgeschlossen.Auf der einen Seite könnte ein Verkauf von einem Anteil an Lufthansa Technik zu guten Konditionen frischen Schwung bringen. Auf der anderen Seite sei die Lufthansa-Aktie in den vergangenen Monaten herausragend gelaufen - und damit weiterhin korrekturanfällig.Anleger sollten daher Teilgewinnmitnahmen ins Auge fassen, zumal der Gesamtmarkt derzeit, gerade nach dem gestrigen US-Zinsentscheid, etwas angeschlagen ist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 23.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.