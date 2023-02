Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,80 EUR +0,95% (02.02.2023, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,782 EUR +1,06% (02.02.2023, 11:01)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie sei im Januar um 25% geklettert, im Vorjahresmonat hätten sich die Kursgewinne auf nur rund 10% belaufen. Den bisher besten Januar habe die Lufthansa-Aktie im Jahr 2014 mit knapp 15% erreicht. Stärkster Monat sei der November mit einer durchschnittlichen Performance von 6%. Verlierermonat sei der Juni: Dort habe die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt rund 5% verloren.Die Rallys der Lufthansa-Aktie konnten in der Vergangenheit durchaus lange anhalten. 2017 zog sich die Aufwärtsbewegung beispielsweise über das ganze Jahr. Die Aktie verteuerte sich um über 170 Prozent, bis sie Anfang 2018 wieder abwärts segelte. Die bisherige Rally bei der Lufthansa-Aktie brachte Anlegern nun schon 75 Prozent Wertgewinn, weshalb ein gesunder Rücksetzer nun jederzeit erwartet werden sollte.Lufthansa sei erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Mittelfristig habe der Titel zwar noch Luft nach oben. Kurzfristig sollten Anleger aber mit einer gesunden Konsolidierungsphase rechnen und auch mal Teilgewinne einstreichen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: