Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,569 EUR -1,08% (01.07.2022, 15:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,513 EUR -0,92% (01.07.2022, 15:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Vor dem Hintergrund großer Abfertigungsprobleme und Personalengpässe hätten am gestrigen Donnerstag die Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals begonnen. Die Verhandlungen in Frankfurt am Main hätten aber noch kein Ergebnis gebracht, wie die Gewerkschaft Verdi am Abend bekannt gegeben habe.Die zweite Verhandlungsrunde sei für den 13. Juli 2022 in Hamburg angesetzt. Zum Auftakt der Gespräche in einem Hotel am Frankfurter Flughafen habe Verdi die Forderung nach einem Gehaltssprung von 9,5 Prozent bekräftigt. Auf begleitende Protestaktionen habe die Gewerkschaft verzichtet.Verhandlungsführerin Christine Behle führe unter anderem die starken Belastungen für die Beschäftigten durch die Corona-Krise und die Arbeitsverdichtung als Gründe für die Forderung an. Viele Beschäftigte hätten das Unternehmen verlassen, so dass für die Verbliebenen das Aufgabenpensum noch größer geworden sei. Dazu kämen die hohe Inflation und der dreijährige Verzicht auf Gehaltssteigerungen. Die Lufthansa habe mit ihrem drastischen Personalabbau während der Corona-Krise die Situation weiter zugespitzt, habe Behle kritisiert, die auch Vize-Vorsitzende des Lufthansa-Aufsichtsrats sei.Die Gewerkschaft wolle bei einer Laufzeit von zwölf Monaten die unteren Lohngruppen besonders versorgen. Die Gehaltssteigerung müsse mindestens 350 Euro betragen und zusätzlich sollten sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, der im Oktober auf 12 Euro die Stunde steige. Es gehe um Beschäftigte der Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik Logistik Dienstleistungen, Lufthansa Cargo und der Lufthansa Service Gesellschaft.Verdi-Verhandlungsführerin Behle habe es positiv gewertet, dass die Arbeitgeber die Dringlichkeit der Lage eingesehen und daher vorgeschlagen hätten, den nächsten Verhandlungstermin vorzuziehen. Ursprünglich sei der nun auf Mitte Juli vorgezogene Termin erst für Anfang August geplant gewesen. Behle habe von der Lufthansa ein "gutes und verhandlungsfähiges Angebot" gefordert.Die Herausforderungen für die Lufthansa würden nicht weniger. Die Aktie habe - wie natürlich derzeit fast alle Aktien im HDAX - aktuell einen schweren Stand. Der Chart ist deutlich angeschlagen, weshalb Anleger derzeit nicht ins fallende Messer greifen sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)