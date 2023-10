XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (18.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Seit dem Jahreshoch von Anfang März bei etwa 11 Euro sei die Lufthansa-Aktie in einen Sinkflug übergegangen und habe seitdem rund 38 Prozent an Wert verloren. Am Mittwoch habe sich die Talfahrt beschleunigt.Mit einem Kursverlust von etwas mehr als drei Prozent gehöre Lufthansa aktuell zu den Schlusslichtern im MDAX. Maßgeblich verantwortlich dafür seien schlechte Branchennachrichten und eine Analysten-Herabstufung.Am Dienstag nach Handelsschluss in den USA habe Wettbewerber United Airlines mit seiner Gewinnprognose enttäuscht. Die Börse habe dementsprechend reagiert, und habe nachbörslich etwa fünf Prozent nachgegeben.US-Bank Citigroup habe sich am Mittwoch vom Kaufvotum verabschiedet und bewerte die Aktie nur noch mit "Neutal". Dabei sei das Kursziel von bisher 14 Euro auf 7,90 Euro gesenkt worden. Ergebnisrisiken im Frachtgeschäft, höhere Kerosinkosten und Probleme bei den GTF-Triebwerken seien Hauptargumente für die Herabstufung seitens des Analysten gewesen.