Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,744 EUR +0,38% (06.02.2024, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,725 EUR +0,13% (06.02.2024, 14:02)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (06.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach einer monatelangen Talfahrt arbeite die Aktie der Lufthansa aktuell an einer nachhaltigen Trendwende. Die aktuelle Nachrichtenlage mache dieses Unterfangen jedoch alles andere als einfach. Denn ab morgen beginne die nächste Streikwelle mit zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen. So habe die Gewerkschaft ver.di das Bodenpersonal mehrerer Lufthansa-Gesellschaften einschließlich der Technik zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass nur etwa 10 bis 20% der ursprünglich geplanten Flüge auch wirklich durchgeführt werden könnten. Man rechne mit mehr als 100.000 betroffenen Passagieren.Die Lufthansa habe das Vorgehen der Gewerkschaft kritisiert, Der Warnstreik belaste Gäste und Mitarbeiter unverhältnismäßig, habe Personalvorstand Michael Niggemann erklärt. Er habe auf das aktuelle Angebot verwiesen, das u.a. Erhöhungen von Vergütung und Zusatzleistungen von insgesamt über 13% in den nächsten drei Jahren sowie eine signifikante Inflationsausgleichsprämie vorsehe.Die anhaltenden Tarifstreitigkeiten inklusive diverser Streiks seien natürlich eine Belastung für die Lufthansa und den Aktienkurs. Da sich auch das Chartbild des MDAX-Konzerns weiterhin in einer eher schwachen Verfassung präsentiere, dränge sich weiterhin noch kein Einstieg bei der günstig bewerteten Aktie der Lufthansa auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: