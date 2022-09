Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Wie angekündigt seien die Lufthansa-Piloten am Freitag in einen ganztägigen Streik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Freitagmorgen gesagt habe, habe der Streik wie geplant begonnen. Lufthansa habe bereits am Donnerstag angesichts der Drohung nahezu das komplette Programm an den Drehkreuzen München und Frankfurt gestrichen.Betroffen seien rund 130.000 Passagiere von mehr als 800 Flügen, die an den Drehkreuzen Frankfurt und München ausfallen würden. Die Fluggäste seien aufgefordert worden, nicht an die Flughäfen zu kommen, sondern auf den Zug oder Flüge an einem anderen Tag auszuweichen. Ihnen stünden bei Ausfällen oder schwerwiegenden Verspätungen Erstattungen und möglicherweise auch Ausgleichszahlungen zu.Bestreikt würden laut der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ausschließlich die Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie der Lufthansa Cargo von deutschen Flughäfen. Die Tochtergesellschaften Eurowings, Lufthansa Cityline und Eurowings Discover seien von dem Aufruf nicht betroffen und sollten planmäßig fliegen. Gleiches gelte für ausländische Lufthansa-Töchter wie Swiss, Austrian oder Brussels.Auch Lufthansa-Flüge von nicht-deutschen Startpunkten würden stattfinden, sofern Flugzeuge und Crews bereits im Ausland seien. Ziel der Flugplaner sei ein reibungsloser Neustart nach dem Streik am Samstag. Es handle sich um das letzte Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.Die Lufthansa-Aktie gewinne dennoch - in einem freundlichen Gesamtmarkt - mehr als zwei Prozent.Der Streik sei schlecht für Passagiere und Unternehmen. Nach Schätzungen des US-Analystenhauses Stifel zehre die Arbeitsniederlegung der Piloten täglich das EBIT um 30 bis 35 Millionen Euro auf.Da auch das Chartbild nicht einladend aussieht, bleibt "Der Aktionär" derzeit bei dem Papier der Kranich-Airline außen vor. Anleger sollten es ihm gleichtun, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 02.09.2022)