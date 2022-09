(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.In letzter Minute hätten die Lufthansa und ihre Piloten einen erneuten Streik abgewendet. Nach dpa-Informationen hätten sich beide Seiten am Dienstag in Frankfurt geeinigt. Details seien zunächst nicht bekannt geworden. Auch habe es zunächst noch keine offizielle Rücknahme der Streikankündigung durch die Vereinigung Cockpit gegeben. Die Aktie goutiere die News dennoch mit einem Sprung.Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) habe in der Nacht eine zweite Streikwelle ab Mittwoch angekündigt, die nur noch durch ein "ernstzunehmendes Angebot" seitens der Lufthansa verhindert werden könne. Bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sollte demnach am Mittwoch und Donnerstag gestreikt werden, bei der Frachttochter Lufthansa Cargo einen Tag länger.Die Verhandlungen hätten um 10:00 Uhr begonnen und unter hohem Zeitdruck gestanden, weil die Lufthansa im Fall eines Streiks über Flugstreichungen hätte entscheiden müssen. Dies sei sowohl für die Flugzeug- und Crew-Disposition als auch für einen zumindest minimalen Vorlauf für die Fluggäste notwendig, habe das Unternehmen mitgeteilt. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann habe die Drohung und die Eskalation zwar für falsch erklärt, aber dennoch ein neues Angebot unterbreitet.Die Lufthansa habe bereits für den vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Kerngesellschaft gestrichen, nachdem die VC ihre Mitglieder zur ersten Streikwelle aufgerufen habe. Rund 800 Flüge mit 130.000 Passagieren seien ausgefallen.Die VC habe ihre frühere Forderung nach einem automatisierten Inflationsausgleich geändert und nun eine jährliche Tariferhöhung um 8,2 Prozent ab 2023 gefordert - zusätzlich zu einer Erhöhung in diesem Jahr um 5,5 Prozent. Die Lufthansa habe pauschale Erhöhungen der Grundvergütung von 500 Euro zum 1. September 2022 und um 400 Euro zum 1. April 2023 angeboten. Das ergebe je nach bisherigem Gehalt Steigerungen zwischen 5 und 18 Prozent.Laut Lufthansa hätten sich die zusammengefassten Forderungen der VC vor der Änderung auf rund 900 Millionen Euro Mehrkosten in zwei Jahren belaufen. Die Personalkosten im Cockpit würden sich so um 40 Prozent erhöhen. Dies sei selbst ohne Rücksicht auf die finanziellen Folgen der Corona-Krise außerhalb des Vertretbaren. Erst im Juli habe die Gewerkschaft ver.di mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der größten deutschen Fluggesellschaft für einen Tag nahezu lahmgelegt. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo wolle im Herbst für ihre Mitglieder verhandeln.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Dienstagnachmittag rund 2,5 Prozent auf 6,02 Euro.Klar, die Einigung sei positiv. Dennoch seien die Mehrkosten von rund einer Milliarde Euro in den kommenden zwei Jahren kein Pappenstiel."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Die Aktie ist aufgrund der schwierigen (politischen wie wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen und der damit einhergehenden unsicheren Zukunftsaussichten derzeit kein Kauf, zumal auch das Chartbild keine Entwarnung signalisiert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 06.09.2022)