Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (06.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei dem MDAX-Konzern könnte es gerade in der Haupreisezeit des Jahres zu einem Arbeitskampf kommen. Die Atempause im Dauerkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren rund 5.000 Stammpiloten habe nämlich nichts Greifbares gebracht. "Wir sind jetzt wieder in ganz normalen Tarifverhandlungen", heiße es. Die Lufthansa-Aktie zeige sich unbeeindruckt.Die Streik-Wahrscheinlichkeit sei damit deutlich gestiegen, obwohl VC-Tarifvorstand Marcel Gröls betone: "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ohne Streiks auskommen." Noch seien knapp drei Monate Zeit, bis zum Ende des Monats Juni die Friedenspflicht auslaufe. Die Partner hätten Verhandlungstermine vereinbart, einen Stillstand der Tarifgespräche gebe es nicht. Klar sei aber, dass die VC ihre noch nicht öffentlich kommunizierten Forderungen hochtreiben werde, nachdem sie mit ihren Ideen zur strategischen Ausrichtung des größten Luftverkehrskonzerns Europas offenbar nicht durchgedrungen sei.Mit der Einrichtung eines so genannten geschlossenen Raums, aus dem tatsächlich nichts nach außen gedrungen sei, sei die Lufthansa im Herbst ihren wichtigsten Angestellten weit entgegengekommen. Hier habe vergleichsweise frei gesagt und diskutiert werden können, was einer Gewerkschaft in öffentlicher Debatte sonst schnell als unzulässiges Tarifziel ausgelegt würde. So sei es der VC bereits einmal im Jahr 2015 gegangen, als das Landesarbeitsgericht Hessen einen Pilotenstreik wegen unzulässiger Ziele gestoppt habe. Seitdem seien die Piloten in ihren öffentlichen Äußerungen extrem vorsichtig.Offensichtlich bleibe, dass die VC ihren Einflussbereich bei der Lufthansa-Kerngesellschaft über den Konzerntarifvertrag (KTV) erhalten und für ihre Mitglieder gute Karrierechancen sichern wolle. Das funktioniere nur, wenn der Geltungsbereich des Tarifs nicht weiter zusammengedampft werde. In der Vergangenheit habe sich die VC in einem Extra-Vertrag die Zahl von 325 Flugzeugen zusichern lassen, die ausschließlich mit KTV-Piloten besetzt werden durften. Nachdem Lufthansa in der Corona-Flaute diesen Vertrag gekündigt habe, sei im "geschlossenen Raum" offenbar keine Nachfolgeregelung gefunden worden.Konzernchef Carsten Spohr treibe nunmehr die Planungen für den neuen Flugbetrieb "City Airlines" wieder voran, der perspektivisch die Lufthansa-Zulieferflüge an die Drehkreuze Frankfurt und München übernehmen könnte. Der Kuchen der VC-Piloten würde kleiner, so dass eine bessere Bezahlung der Co-Piloten, die dann immer länger auf ihre Beförderung zum Kapitän warten müssten, eines der ersten Ziele der VC sei. Die Tarifkommission habe zudem zahlreiche Details zur Arbeitszeit auf die Agenda gesetzt, wie sie in einem Podcast erläutert habe.Sommerstreiks seien noch weit entfernt, das scheine die Investoren derzeit nicht zu interessieren. Deshalb habe die Aktie gute Chancen - auch abhängig vom Gesamtmarkt - die 11-Euro-Marke wieder zurückzuerobern.Langfristig investierte Anleger hätten jüngst einen Teil der seit September aufgelaufenen Gewinne mitgenommen und würden mit dem vorhandenen Bestand auf wieder steigende Kurs setzen. Dennoch: Die Aktie ist aktuell allerdings "nur" eine Halteposition, da für einen Neueinstieg ein frisches Kaufsignal fehlt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link