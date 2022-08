Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa schien es auf Streiks der Piloten hinauszulaufen. Am Freitag habe jedoch deren Gewerkschaft Cockpit bekanntgegeben, dass nun doch weiterverhandelt werde. Passagiere müssten bis einschließlich Dienstag keine Streiks der Piloten fürchten. Ein Streik würde die Lufthansa auch ziemlich teuer zu stehen kommen.Stifel warne bereits vor dessen Auswirkungen. Laut Berechnungen der US-Analysten koste eine Arbeitsniederlegung der Piloten 30 bis 35 Mio. Euro pro Tag. Das wären in etwa 3 bis 4% des bereinigten operativen Gewinns (EBIT) von 988 Mio. Euro, den jedenfalls die US-Experten für dieses Jahr erwarten würden. Die Kranich-Airline selbst stelle für 2022 ein EBIT von "mehr als eine halbe Milliarde Euro" in Aussicht.Im Hintergrund schwele zudem ein Konflikt um die Konzernstrategie. Cockpit wolle möglichst viele Flugzeuge zu ihren Tarifbedingungen besetzt wissen, während das Unternehmen einen niedriger tarifierten Flugbetrieb vorantreibe, der Teile der Strecken übernehmen solle.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link