Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die starken Zahlen sowie der gute Ausblick der Deutschen Lufthansa kämen bei den Anlegern gut an. Die Lufthansa erziele nach zwei Verlustjahren in der Corona-Krise im Jahr 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn. Im laufenden Jahr wolle Vorstandschef Carsten Spohr den bereinigten operativen Gewinn "deutlich" nach oben treiben. Zudem habe der Konzern die Ziele für 2024 bestätigt.Konkret: Die Lufthansa erwarte für das Geschäftsjahr 2023 weiteren Fortschritt hin zur Erreichung der für das Jahr 2024 ausgegebenen Ziele: Adjusted EBIT-Marge von mindestens 8 Prozent und ein Adjusted ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) von mindestens zehn Prozent. Entsprechend erwarte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 eine weitere deutliche Verbesserung des Adjusted EBIT. Im Einklang mit der üblichen Saisonalität werde erwartet, dass die Ergebnisse im zweiten und dritten Quartal besonders stark ausfallen würden."Ich habe immer deutlich gemacht, dass die Rückkehr zu einer starken Bilanz eine unserer obersten Prioritäten bei der Überwindung der Krise war. Nur eine starke Bilanz verschafft uns die nötige Widerstandsfähigkeit, um in die Zukunft unseres Unternehmens zu investieren und künftige Krisen zu bewältigen. Deshalb bin ich mit den Fortschritten, die wir im vergangenen Jahr erzielt haben, äußerst zufrieden. Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, kontinuierlich hohe Free Cashflows zu erwirtschaften und den Schuldenabbau in 2023 und darüber hinaus fortzusetzen", so Remco Steenbergen, Finanzvorstand der Lufthansa.Die Aktie der Airline lege am frühen Vormittag rund fünf Prozent zu und notiere erstmals seit 2020 wieder über der Marke von 10 Euro. Rein charttechnisch sei jetzt Platz bis zur Horizontalen und nächsten wichtigen psychologischen Marke bei elf Euro. Nach unten dürfte besagte 10-Euro-Marke erstmal einen gewissen Support bieten. Im Anschluss stehe die 21 Tage-Linie bei 9,68 Euro zur Verfügung. Die Aktie habe mit dem Sprung über die 10-Euro-Marke ein positives Signal generiert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: