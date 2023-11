Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,927 EUR +1,82% (15.11.2023, 16:38)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,931 EUR +1,84% (15.11.2023, 16:24)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (15.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe in Sachen Performance seit Jahresanfang im Grunde eine Nullrunde gedreht - der aktuelle Kurs entspreche in etwa dem Wert vom 2. Januar (7,87 Euro). Dabei habe sich der Flugverkehr kräftig erholt und die Kranich-Airline habe zuletzt Rekord-Zahlen für das Sommer-Quartal präsentiert. Doch die Analysten würden skeptisch bleiben.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Votum für die Lufthansa nach einer Analyse zur Erholung des globalen Reise-Aufkommens auf "Underperform" mit einem Kursziel von sieben Euro belassen. Demnach hätte der Luftfahrt-Titel noch rund elf Prozent Abwärtspotenzial.Eine Erholung der Fluggastkapazitäten auf Strecken ab China halte an, wenngleich sie nach Europa reduziert worden seien, habe Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die Lufthansa sei mit einem schwachen Geschäftsreiseaufkommen und dem Risiko von Überkapazitäten auf den Routen nach Fernost konfrontiert. Außerdem erwarte der Experte eine beschwerliche Integration von Ita Airways.Die Lufthansa-Aktie könne am Mittwoch leicht auf 7,84 Euro zulegen und notiere damit über der 7,75er-Hürde. Nächste Hürde auf dem weiteren Weg nach oben wäre nun die psychologisch wichtige 8-Euro-Marke. Nach unten sichere indes der GD50 bei 7,43 Euro ab.Kurzum: Spekulativ orientierte Anleger können einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: