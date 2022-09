Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe am Dienstag bekannt gegeben, dass der Bund seine Beteiligung an der Lufthansa beendet habe. Den Erlös habe Großaktionär Klaus Michael Kühne genutzt, um seine Anteile an der Airline weiter aufzustocken. Für schlechte Stimmung sorge derweil eine skeptische Analystenstudie.Der WSF habe seine Beteiligung, die zuletzt noch knapp zehn Prozent betragen habe, im Rahmen einer Blockplatzierung vollständig veräußert zu haben erklärt. Die Anteile seien zu einem Preis von 6,11 Euro an internationale Investoren gegangen.Einer der Käufer sei laut eines Handelsblatt-Berichts Klaus Michael Kühne gewesen. Der Großaktionär habe über seine Kühne Holding die Beteiligung von 15 auf 17,5 Prozent ausgebaut. Bereits vergangene Woche habe er angekündigt, seine Position vergrößern zu wollen. Zudem solle ein Vertreter Kühnes dem Bericht zufolge spätestens im kommenden Jahr einen Platz im Aufsichtsrat des Unternehmens erhalten.Den Kurs unter Druck habe am Mittwoch wohl eine Studie von Stifel gebracht. Das Investmenthaus habe seine Kaufempfehlung gestrichen und empfehle nun die Papiere zu halten. Auch das Kursziel sei von 8,50 auf 6,00 Euro reduziert worden. Die Bilanzstärke und die Entwicklung des freien Cashflows seien trotz aller Branchenskepsis jedoch als individuelle Kursstütze genannt worden."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Die Aktie ist wegen der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den damit einhergehenden unsicheren Zukunftsaussichten derzeit kein Kauf, so Julian Weber. (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: