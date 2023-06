Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,391 EUR +1,31% (21.06.2023, 10:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,435 EUR +1,87% (21.06.2023, 10:09)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (21.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa erziele ein Plus mit Airplus. Der Verkauf der Geschäftsreise-Dienstleistungs-Tochter komme am Markt gut an, weil der erzielte Verkaufspreis dem Vernehmen nach über den Erwartungen liege. Wichtiger aber vermutlich noch: Nach dem Verkauf von LSG und nun Airplus nehme die Entschlackung des Konzerns weiter Form an.Der Verkauf der Lufthansa-Tochter Airplus komme am Markt am Mittwoch zunächst gut an. Ein Händler habe den Preis gelobt, der auf den ersten Blick ziemlich gut sei. So wolle die Stockholmer SEB Kort Bank den Geschäftsreise-Dienstleister für 450 Mio. Euro übernehmen.Nach dem Caterer LSG und nun Airplus stehe jetzt noch der schwierigste Verkauf auf der Agenda - eine Minderheitsbeteiligung an Lufthansa Technik, habe Analyst Alexander Irving von Bernstein Research geschrieben. Damit rechne er zwar nicht vor 2024, aber die Vereinfachung der Konzernstruktur dürfte Marktteilnehmern gefallen. Das US-Analysehaus sehe derzeit noch kein Kurspotenzial, habe die Einstufung für Lufthansa auf "underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen.Die Lufthansa mache dort weiter, wo sie mit LSG begonnen habe. Der Verkauf von Airplus sei konsequent, der erzielte Verkaufspreis positiv zu werten. Einen starken Impuls für die Aktie, die seit März konsolidiere, liefere die Meldung allerdings nicht. Technisch sei die Situation höchst interessant. Bis sich eine Richtung herauskristallisiere, bleibe die Lufthansa-Aktie auf der Watchlist, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: