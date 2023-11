Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (03.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Deutsche Lufthansa dank einer hohen Nachfrage und dank teuren Ticketpreisen vom besten Sommergeschäft in der Unternehmensgeschichte gesprochen habe, habe die Aktie mit satten Kursgewinnen reagiert. Sei damit die Trendwende eingeläutet?Sehr gute Unternehmenszahlen, die über den Schätzungen der Analysten gewesen seien, hätten dafür gesorgt, dass die Aktie den Handel am Donnerstag mit einem satten Kursplus von mehr als sieben Prozent reagiert habe. So habe das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um etwa 31 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zugelegt und damit 15 Prozent über den Konzernprognosen gelegen.Wie viele andere Luftfahrtunternehmen, so profitiere der deutsche Kranich von der Tatsache, dass es an Fliegern und Personal mangele. Dieser Umstand führe dazu, dass speziell in Europa das Angebot sehr knapp sei und es so möglich werde, hohe Ticketpreise am Markt durchzusetzen. Das sollte sich kurzfristig nicht ändern, denn laut Konzernchef Spohr seien die Buchungen für das vierte Quartal mehr als zehn Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Einziger Wermutstropfen seien die steigenden Kosten sowohl für das Personal als auch für den Treibstoff. Dies habe jüngst die amerikanischen Kontrahenten wie Delta Airlines und American Airlines veranlasst, ihre Prognosen zu senken.Steigende Kosten dürften zukünftig zu einem Dämpfer bei den Gewinnen führen und somit die Kursfantasie der Aktie begrenzen. Das Chartbild liefere kein grünes Licht für einen Einstieg. Die Aktie befinde sich trotz der ermutigenden Zahlen weiterhin im Abwärtstrend."Der Aktionär" bevorzugt in dem Sektor den irischen Billigfluganbieter Ryanair mit Kursziel 23 Euro bei Stopp 12,90 Euro, so Jürgen Dreifürst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.