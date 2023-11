Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (02.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Lufthansa könne auf der Handelsplattform Tradegate fast 6 Prozent auf 7,03 Euro zulegen. Befügelt werde das Papier vom jüngsten Quartalsbericht, der am Morgen veröffentlicht worden sei. Die Rückkehr der Reiselust und teure Tickets hätten der Lufthansa im Sommer das zweitbeste Quartal ihrer Geschichte beschert.Der Konzernumsatz habe im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um acht Prozent gesteigert werden können und 10,3 Milliarden Euro erreicht. Es sei damit das umsatzstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte gewesen. Der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) habe bei 1,5 Milliarden Euro gelegen und damit das zweitbeste Quartalsergebnis in der Geschichte des Konzerns erreicht. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres habe der Zuwachs 31 Prozent betragen. Das Konzernergebnis habe ebenfalls deutlich auf 1,2 Milliarden Euro verbessert werden können (Vorjahr: 809 Millionen Euro).Das zweite und dritte Quartal 2023 zusammen hätten dem Konzern im Tagesgeschäft diesmal sogar so viel Gewinn eingebracht wie nie zuvor. Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG, habe daher von einem "Rekordsommer" gesprochen. "Wir danken unseren Kunden und den Mitarbeitenden der Lufthansa Group für einen Rekordsommer: Mit dem höchsten jemals in einem Sommer erzielten Umsatz und Gewinn - inklusive eines operativen Gewinns von 1,5 Milliarden Euro allein im dritten Quartal. Alle Airlines unserer Gruppe und Lufthansa Technik haben mit zweistelligen Gewinnmargen dazu beigetragen."Spohr habe außerdem hinzugefügt: "Auch wenn die geopolitische Lage herausfordernd bleibt, stimmt uns unser Buchungsausblick positiv - nicht nur für ein sehr gutes Konzernergebnis in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: