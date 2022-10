Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,621 EUR +2,91% (17.10.2022, 20:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,581 EUR +1,57% (17.10.2022, 17:39)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die zuletzt stark gebeutelte Deutsche Lufthansa werde am 27. Oktober ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Allerdings sei es im Sommer deutlich besser als gedacht gelaufen. Daher hätten die Frankfurter nun vorab Eckdaten veröffentlichen müssen und die hätten es in sich.Die Lufthansa rechne nach einem überraschend starken Sommerquartal mit deutlich besseren Geschäften im laufenden Jahr. Das Management halte jetzt einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) von mehr als einer Milliarde Euro für erreichbar, wie das im MDAX gelistete Unternehmen überraschend am Montagnachmittag in Frankfurt mitgeteilt habe.Erst Anfang August habe Vorstandschef Carsten Spohr das Ziel auf mehr als 500 Millionen Euro angehoben. Analysten seien zuletzt im Schnitt von gut 800 Millionen Euro ausgegangen. Die Lufthansa-Aktie habe nach den Nachrichten zugelegt und kurz vor Handelsschluss mit gut drei Prozent im Plus gelegen.Im dritten Quartal habe die Lufthansa vorläufigen Zahlen zufolge einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro erzielt, fast doppelt so viel wie im coronageprägten Sommer 2021. Der bereinigte operative Gewinn habe mit 1,1 Milliarden Euro mehr als viermal so hoch gelegen wie im Vorjahreszeitraum. Streiks hätten den Angaben zufolge mit rund 70 Millionen Euro belastet. Das Unternehmen habe die angehobene Prognose zudem mit einer anhaltend starken Nachfrage nach Flugreisen, der derzeitigen Buchungslage und einem weiteren Rekordergebnis der Frachttochter Lufthansa Cargo begründet.Aufgrund der aktuell wirtschaftlich schwierigen Lage und der nahenden Rezession nimmt ist der MDAX-Wert aktuell aber nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Fabian Strebin. (Analyse vom 17.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link