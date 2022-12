Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Reisebranche gehe trotz Inflation und Konjunkturschwäche optimistisch ins Tourismusjahr 2022/2023. Der Deutsche Tourismusverband spreche von guten Gründen für Zuversicht. Reiseveranstalter wie TUI sähen sich mit Blick auf die Buchungslage auf einem guten Weg, auch die Lufthansa sei zuversichtlich gestimmt. Verschiedene attraktive Trends seien erkennbar."Der Trend geht zu Vollkasko fürs Budget", habe jüngst TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert berichtet. Ein Grund sei die wirtschaftliche Lage. Wer für Essen und Getränke nicht extra zahlen müsse, habe mehr Kontrolle über die Kosten. Ein weiterer Trend in Zeiten gestiegener Teuerung: Urlauber dürften zunächst kurzfristig buchen, "weil sie erst einmal abwarten, wie sich Inflation und Energiekosten finanziell auswirken", habe zuletzt der Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes, Norbert Kunz, gesagt.Die Zeiten für Schnäppchenjäger dürften dagegen härter werden. Auch bei selbstgebuchten Flügen könnten Billigangebote für längere Zeit der Vergangenheit angehören. "Das Last-Minute-Angebot der Airlines an uns ist geringer geworden", berichte Burmester. "Heute ist es aus meiner Sicht günstiger, Frühbucherrabatte mitzunehmen, statt auf Last Minute zu setzen." Viele Veranstalter würden mit Frühbucherrabatten und Flextarifen werben, die gegen eine Gebühr die kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis etwa zwei Wochen vor Abreise ermöglichen würden.Billigangebote in Eigenregie zu buchen, sei im Grunde, wie unter anderem auch eine Untersuchung der Kreditkartengesellschaft American Express zeige, nicht mehr möglich. Vor allem in Asien und Australien sähen die Geschäftsreise-Experten hohe Preissteigerungen, die sich aus fehlenden Kapazitäten, steigenden Kosten für Personal und Kerosin sowie Wechselkursschwankungen ergeben könnten.Ein Grund für vergleichsweise hohe Ticketpreise in Mitteleuropa sei die starke Position des Lufthansa-Konzerns in seinen Kernmärkten. Preisbrecher, wie die irische Ryanair , die bereits im vergangenen Jahr wieder mehr Passagiere als vor der Pandemie geflogen hätten, würden ihr Angebot lieber in anderen europäischen Märkten ausweiten. Schon 2022 sei der deutsche Luftverkehrsmarkt langsamer gewachsen als der Rest Europas. Nach Einschätzung des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft werde das auch 2023 so bleiben.Der Branchenverband Iata erwarte für die europäischen Fluggesellschaften im Jahr 2023 Passagierzahlen von knapp 90 Prozent des Vorkrisenniveaus. Nach einem Branchenverlust von rund 3,1 Milliarden Dollar in diesem Jahr solle es im kommenden mit einem Plus von 621 Millionen Dollar zurück in die Gewinnzone gehen.Beide Tourismus-Werte könnten von diesen Aussichten am Dienstag nicht profitieren und würden (leichte) Abschläge verzeichnen. Während sich die TUI-Aktie nach wie vor in einem Abwärtstrend befinde, habe die Lufthansa aus charttechnischer Sicht noch Luft nach oben. Dafür müsste der MDAX -Titel aber zunächst das Jahreshoch bei 8,25 Euro überwinden, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)