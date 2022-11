Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Knapp 40 Prozent habe die Aktie der Lufthansa seit ihrem Tief im September gut machen können. Nachdem sie sich aber in der letzten Woche deutlich verhaltener gezeigt habe, sei sie auch am heutigen Montag mit einem kleinen Minus in die neue Handelswoche gestartet. Neige die Erholungsrally sich nun dem Ende entgegen?Anfang November sei die Freude bei den Lufthansa-Anlegern groß gewesen. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 6,56 Euro habe die Aktie eine W-Formation bei 6,89 Euro aufgelöst, die sie bereits seit Mai ausgebildet habe. Infolge des Kaufsignals habe der Titel bis heute um rund zehn Prozent zugelegt.Inzwischen verliere die Rally aber merklich an Dynamik. Aus technischer Sicht würden sich nun sogar die Hinweise mehren, dass die Aktie vor einer kurzfristigen Verschnaufpause stehe. So weise das Chartbild, neben den bereits überkauften RSI- und Stochastik-Indikatoren, eine bearishe Divergenz auf. Hierbei falle das Handelsvolumen während steigender Kurs immer weiter ab. In der Regel deute dies auf eine Gegenbewegung hin. Trotz der hohen Aufwärtstrendstärke sollten sich Trader somit auf ein Anlaufen des Volume-Peaks bei 7,15 Euro und darunter an das August-Hoch bei 6,89 Euro einstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.