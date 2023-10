Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,162 EUR -0,26% (13.10.2023, 09:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,152 EUR +0,14% (13.10.2023, 09:02)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (13.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 2. November werde die Lufthansa ihre Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlichen und womöglich den Ausblick für das Gesamtjahr präzisieren. Am 6. November folge dann mit Ryanair die europäische Nummer Eins. Gestern habe bereits ein US-Wettbewerber seine Ergebnisse präsentiert, die aber nicht gerade für Optimismus sorgen dürften.So habe die US-Fluggesellschaft Delta ( ISIN US2473617023 WKN A0MQV8 ) ihre Gewinnerwartungen für 2023 trotz eines Rekordgeschäfts im Sommer etwas verringert. Wegen höherer Kosten für Kerosin und Wartung dürfte der Gewinn je Aktie lediglich 6 bis 6,25 US-Dollar erreichen, habe das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitgeteilt. Bisher habe Delta-Chef Ed Bastian eine Spanne von 6 bis 7 Dollar in Aussicht gestellt.Zwar solle der Umsatz nun etwa 20 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr und damit das obere Ende der bisher ausgegebenen Zielspanne erreichen. Allerdings dürften nur rund 11,5 Prozent des Erlöses als operativer Gewinn übrig bleiben, habe es weiter geheißen. Zuletzt habe die Delta-Spitze hier mehr als 12 Prozent anvisiert.Im dritten Quartal habe Delta einen Umsatz von 15,5 Milliarden Dollar erzielt - 11 Prozent mehr als im Sommer 2022. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 1,1 Milliarden Dollar und damit 59 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gestanden.Nach wie vor befinde sich die Lufthansa-Aktie in einem Abwärtstrend. Daher sollten Anleger aktuell nicht ins fallende Messer greifen, sondern zunächst eine klare Bodenbildung beziehungsweise Trendwende abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Wesentlich besser habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten die Aktie von Ryanair gezeigt. Die Anteilscheine des sehr gut aufgestellten Billigfliegers würden attraktiv bleiben. Denn der irische Konzern dürfte weiterhin überproportional von der Erholung der Reisetätigkeit in Europa profitieren. Der Stoppkurs sollte bei 12,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link