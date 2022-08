Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa sei auf einem guten Weg, wie die endgültigen Halbjahreszahlen am Donnerstag bestätigen würden. Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Quartal rechne die Kranich-Airline jetzt auch für das Gesamtjahr mit einem operativen Plus. Wegen der Streichung tausender Flüge solle die Flugkapazität im laufenden Sommer-Quartal jedoch nur 80 statt 85% des Vorkrisen-Niveaus erreichen. Im Gesamtjahr 2022 werde weiterhin eine Zielmarke von 75% angepeilt.Im zweiten Quartal habe die Lufthansa einen Umsatz von knapp 8,5 Mrd. Euro erzielt und damit gut zweieinhalbmal so viel wie im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum. Der bereinigte operative Gewinn habe mit 393 Mio. Euro im oberen Bereich der Spanne gelegen, die der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen Mitte Juli angekündigt habe. Ein Jahr zuvor sei hier ein Minus von 827 Mio. Euro gestanden. Unter dem Strich habe die Lufthansa 259 Mio. Euro nach einem Verlust von 756 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum verdient.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Donnerstag rund 5% und durchbreche damit den kurzfristigen Abwärtstrend, der bei etwa 6,18 Euro verlaufe, nach oben.(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link