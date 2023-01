Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,182 EUR -0,82 (19.01.2023, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,214 EUR +0,33% (19.01.2023, 11:22)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe seit Anfang des Jahres rund 18% zugelegt und jüngst auch die psychologisch wichtige 9-Euro-Marke überwunden. Grund dafür seien zuletzt nachlassende Konjunktur- und Inflationssorgen und starke Ergebnisse der Konkurrenz gewesen. Beim Rennen um die ITA-Übernahme scheine es indes nun endgültig auf die Zielgeraden zu gehen.Die Lufthansa habe als einziger Interessent ein Angebot für einen Einstieg bei der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways abgegeben und wolle damit die Konsolidierung der europäischen Luftfahrt vorantreiben. Das habe das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium als Eigentümer der Alitalia-Nachfolgerin am Mittwochabend mitgeteilt. Nun werde die Absichtserklärung aus Deutschland geprüft. Im Anschluss könnten Verhandlungen zwischen der Lufthansa und dem italienischen Staat für einen endgültigen Kaufvertrag aufgenommen werden.Die Lufthansa-Aktie könne auch am Donnerstag zulegen und verbuche damit den achten Handelstag in Folge Gewinne. Das Problem: Der RSI-Wert liege mit 79,98 mittlerweile deutlich im überkauften Bereich. Zum Verständnis: Werte über 70 würden auf eine Überhitzung hindeuten - die Gefahr einer Konsolidierung steige zunehmend.Die Lufthansa-Aktie sei nach ihrem Höhenflug, der bereits Ende September vergangenen Jahres begonnen habe, zunehmend anfällig für Rücksetzer, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.