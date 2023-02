Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie zeige sich zum Wochenauftakt in einem freundlichen Gesamtmarkt weiterhin stabil und nähere sich wieder der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Frische Nachrichten seitens des Unternehmens lägen nicht vor. Gehe es aber nach den Analysten, dann habe der MDAX-Wert sein Kurspotenzial bereits völlig ausgereizt.Insgesamt würden sich 22 Analysten (von Bloomberg erfasst) mit der Lufthansa befassen. Acht würden zum Kauf raten, elf stünden dem Wert neutral gegenüber, drei würden das Papier derzeit verkaufen. Das bedeute, dass die Käuferseite überwiege. Aber auch das 12-Monats-Konsens-Ziel von 9,61 Euro signalisiere bereits Abwärtspotenzial.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Montag aktuell 1,3% auf 9,78 Euro. Auf dem weiteren Weg nach oben stehe aus charttechnischer Sicht nun das jüngst markierte Verlaufshoch bei 9,96 Euro im Weg. Nach unten sichere der GD21 bei aktuell 9,67 Euro ab.Die Lufthansa habe nach ihrer fulminanten Rally in den vergangenen Monaten durchaus signifikantes Korrekturpotenzial. Zudem sei keinesfalls ausgemachte Sache, dass 2023 ein starkes Jahr für die Luftfahrt werde. Wer investiert sei, sollte daher (Teil-) Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. "Der Aktionär" bleibe bei der heiß gelaufenen Lufthansa-Aktie weiterhin außen vor, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.