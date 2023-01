Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie lege am Dienstag weiter zu. Zum einen werde der Wert durch eine Citibank-Empfehlung gestützt. Die US-Bank sehe große Fluggesellschaften wie etwa die Lufthansa im Vorteil, da diese von der Wiederaufnahme von asiatischen und transatlantischen Flug-Routen profitieren dürften. Zum anderen kämen auch aus Italien erfreuliche Nachrichten.Die italienische Regierung habe nun ihr Dekret für die Übernahme von ITA Airways veröffentlicht, wie das Branchenportal aerotelegraph mitgeteilt habe. Eigentlich sei dieser Schritt noch fürs alte Jahr erwartet worden. Aber erst am gestrigen Montag (2. Januar) sei die Verordnung offiziell geworden. Hintergrund: Die formale Veröffentlichung des Dekrets (im Amtsblatt) erlaube es der Regierung juristisch, Angebote für ITA Airways einzuholen. Und alles scheine nunmehr, auf die Lufthansa hinaus zu laufen.Ab sofort könnten laut dem Dekret interessierte Investoren ihre Gebote einreichen, um sich zunächst mit einer Minderheitsbeteiligung am Kapital der italienischen Fluggesellschaft zu beteiligen. In den darauffolgenden Monaten und Jahren dürften diese ihre Anteile dann erhöhen, heiße es in dem Bericht.Auch die Passage, die sich auf das Thema Kontrolle beziehe, dürfte ganz im Sinne des MDAX-Konzerns sein. Wenngleich das italienische Finanzministerium zuerst die Mehrheitsbeteiligung an der Airline behalten sollte, sei der Branchenpartner derjenige, der die Kontrolle über die Fluggesellschaft habe. Lufthansa wolle laut italienischen Medienberichten zunächst mit 35 bis 40% bei ITA einsteigen - durch eine Kapitalerhöhung - und dann mittelfristig auf 100% erhöhen.Klar, die Aussichten seien nicht schlecht, aber die Deutsche Lufthansa-Aktie sei in Q4 des vergangenen Jahres bereits gut gelaufen. Daher sollten Anleger weiter mit einer (gesunden) Konsolidierung rechnen. Die Lufthansa-Aktie befinde sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.