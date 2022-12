Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe es schon wieder getan. Seit dem Sommer habe sie am Dienstag zum dritten Mal ihre Prognose erhöht. Die Rally habe sich daraufhin weiter beschleunigt und die Aktie zweitweise sogar über die 8-Euro-Marke gehoben. Aus charttechnischer Sicht könnte es jetzt noch einmal richtig spannend werden.Seit dem Corona-Crash habe sich die Lufthansa-Aktie nicht von ihren Tiefs lösen können und weiterhin in einer breiten Range zwischen 5 und 9 Euro konsolidiert. Anfang Oktober habe der Titel nun erneut zum Rebound an der unteren Begrenzung angesetzt. Auch wenn der Titel auf Basis des Wochencharts inzwischen leicht überkauft sei, stünden die Chancen gut, dass die Aufwärtsbewegung noch weitergehe.Nachdem bereits der Sprung über den Widerstand am Zwischenhoch bei 7,92 Euro geglückt sei, könnte nun der Bruch der 200-Tage-Linie bei 8,09 Euro den entscheidenden Impuls liefern. Beflügelt von dem Kaufsignal, stünden die Chancen gut, dass die Aktie den stark gehandelten Preisbereich zwischen 5,50 und 8,00 Euro verlasse und die obere Range-Begrenzung bei 9,00 Euro anlaufe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link