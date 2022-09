Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Flugpreise seien in diesem Jahr gestiegen. Im Sommer hätten Kunden laut "Check24" branchenweit im Schnitt rund 40 Prozent mehr für ein Ticket zahlen müssen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Grund dafür seien in erster Linie die hohe Nachfrage sowie die gestiegenen Ölpreise. Nachdem die Lufthansa die Preise bereits angezogen habe, wolle nun Wettbewerber Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) nachziehen."Der durchschnittliche Preis für ein Ryanair-Ticket dürfte in fünf Jahren von 40 auf 50 Euro steigen", habe Deutschland-Chef Andreas Gruber gesagt. Die Airline sichere sich mit Finanz-Termingeschäften gegen steigende Ölpreise ab und kaufe günstig Kerosin auf Vorrat, doch könne man steigende Spritpreise nicht komplett abfedern. In der Wirtschaftskrise sehe sich die Airline unterdessen gegenüber teureren Rivalen im Vorteil. "In der Rezession werden mehr Menschen auf den Ticketpreis achten", habe der Manager gesagt.Mit Preiserhöhungen sei Ryanair nicht allein. Die Lufthansa habe in den vergangenen Monaten bereits von teureren Tickets profitiert, wie auch die Q2-Zahlen gezeigt hätten und für das weitere Jahr höhere Flugpreise angekündigt.Ryanair-Manager Gruber glaube indes, dass Flugreisen - trotz des jüngsten Chaos im Zusammenhang mit den Lufthansa-Streiks - nach wie vor beliebt seien: "Wir sehen eine ungebrochen große Vorfreude auf Urlaubsreisen."Die Preisanhebung beim Billigflieger Ryanair verdeutliche einmal mehr den Druck, der auf der gesamten Luftfahrtbranche laste. Neben der weltpolitischen und -wirtschaftlichen Gemengelage drängt sich auch aus charttechnischer Sicht aktuell weder bei der Lufthansa noch bei Ryanair ein Einstieg auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte: