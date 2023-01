Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,10 EUR +1,89% (04.01.2023, 12:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,61 EUR +1,40% (04.01.2023, 12:30)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe im letzten Quartal 2022 eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Rund 36% habe der MDAX-Wert in diesem Zeitraum zugelegt. Aktuell bewege sich das Papier des deutschen Luftverkehrskonzerns im Bereich der psychologisch wichtigen 8-Euro-Marke. Aus Sicht der Analysten habe die Lufthansa-Aktie ihr Potenzial jedoch weitestgehend ausgereizt.Die Mehrheit der von Bloomberg befragten Experten stehe dem Titel neutral gegenüber. 12 der 18 Analysten würden die Lufthansa-Aktie als Halteposition betrachten. Sechs würden zum Kauf raten, drei Analysten stünden auf der Verkäuferseite. Das 12-Monats-Konsensziel liege bei 8,38 Euro und signalisiere damit nur noch rund geringes Aufwärtspotenzial von etwa 5%.Die Lufthansa-Aktie lege am Dienstag im aktuell um rund 1,4% auf 8,61 Euro zu. Werde die erwähnte 8-Euro-Hürde nachhaltig überwunden, rücke das 2022er-Hoch bei 8,25 Euro (28. Dezember) in den Fokus. Nach unten sichere zunächst die 7,92er-Marke ab, danach fungiere der GD50 bei 7,54 Euro als starke Unterstützung."Der Aktionär" sei ebenfalls derzeit bei der Lufthansa nicht auf der Käuferseite. Grund dafür sei die Bewertung, die mit einem 2023-KGV von 12 über der Peergroup (10) liege. Der Titel verbleibe damit auf der Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link