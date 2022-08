12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,375 EUR +4,35% (04.08.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,38 EUR +4,93% (04.08.2022, 09:56)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit einem operativen Gewinn in Höhe von EUR 393 Mio. (Q2 21 EUR -827 Mio.) habe Lufthansa heute Früh ein deutlich verbessertes Geschäftsergebnis in Q2 22 berichtet. Das Konzernergebnis sei auf EUR 259 Mio. (Vorjahr: EUR -756 Mio.) gestiegen und habe die Erwartung des Konsensus von EUR 210 Mio. übertroffen. Der konkretisierte Ausblick für das Gesamtjahr für ein EBIT in Höhe von ca. EUR 500 Mio. liege etwas unter der aktuellen Markterwartung von EUR 585 Mio. Im gesamten Zeitraum des ersten Halbjahres sei das bereinigte EBIT aufgrund eines sehr schwachen ersten Quartals weiterhin negativ mit EUR -198 Mio.Neben den über den Erwartungen zunehmenden Passagierzahlen seien stark gestiegene Durchschnittserlöse je Passagier und eine anhaltend gute Entwicklung der Frachtsparte für das gute Quartalsergebnis verantwortlich gewesen. Die Durchschnittserlöse hätten sich in Q2 22 im Vergleich zum Vorjahr um 24% verbessert. Wichtiger erscheine den Analysten hier jedoch vor allem der Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, welcher einen Anstieg der Durchschnittserlöse um 10% zeige.Das Unternehmen habe die angebotene Kapazität entsprechend der stetig steigenden Nachfrage im Laufe des ersten Halbjahrs kontinuierlich ausgebaut. In Q2 22 habe die angebotene Kapazität bei rund 74% des Vorkrisenniveaus gelegen. Aktuell würden die Buchungen für die Monate August bis Dezember 2022 bei durchschnittlich 83% des Vorkrisenniveaus liegen. Lufthansa setze die Kapazitätsausweitung fort und plane in Q3 22 rund 80% des Vorkrisenkapazität anzubieten. Damit werde im Vergleich zum zweiten Quartal eine weitere deutliche Steigerung des Adjusted EBITs im dritten Quartal erwartet, vor allem aufgrund anhaltender Ergebnisverbesserungen bei den Passagier-Airlines.Die Nettoverschuldung sei damit zum 30. Juni 2022 auf EUR 6,4 Mrd. (Ende 2021: EUR 9,0 Mrd.) gesunken. Ende Juni 2022 hätten dem Unternehmen liquide Mittel in Höhe von insgesamt EUR 11,4 Mrd. (Ende 2021: EUR 9,4 Mrd.) zur Verfügung gestanden. Damit liege die Liquidität weiter merklich über dem Zielkorridor von EUR 6-8 Mrd.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.