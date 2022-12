(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Erholung der Ticketnachfrage mit der Corona-Entspannung stimme den Luftverkehrskonzern nun noch optimistischer. Die Lufthansa erhöhe bereits zum dritten in diesem Jahr ihre Prognosen. Grund: Der Konzern verkaufe seine Tickets inzwischen für mehr Geld als im Vor-Corona-Jahr 2019. Auch die Fracht- und die Techniksparte würden auf Rekordergebnisse zusteuern.Kurzer Rückblick: Noch im Frühjahr habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr für 2022 nicht einmal schwarze Zahlen versprechen wollen, nachdem der Konzern im zweiten Corona-Jahr 2021 noch einen operativen Verlust von gut 2,3 Mrd. Euro eingeflogen habe. Da sich das Geschäft in den folgenden Monaten erholt habe, habe er im Sommer zunächst einen operativen Gewinn von mehr als einer halben Milliarde Euro angekündigt - und seine Prognose im Oktober auf mehr als eine Milliarde Euro verdoppelt.Dass es 1,5 Mrd. Euro werden könnten, hätten jedoch nur wenige Experten erwartet. Die von der Nachrichtenagentur "Bloomberg" erfassten Analysten seien zuletzt im Schnitt von 1,1 Mrd. Euro ausgegangen. Branchenexperte Alexander Irving vom Analysehaus Bernstein gehe davon aus, dass die Gewinnerwartungen des Marktes nun steigen dürften. Er sehe die höhere Unternehmensprognose als Zeichen einer weiterhin robusten Reisenachfrage, von der auch die Lufthansa-Rivalen profitieren sollten.Im Oktober und November hätten sich die Ergebnisse besser entwickelt als erwartet, habe die Kranich-Airline weiter berichtet. Im Passagiergeschäft lägen die Durchschnittserlöse deutlich über dem Vorkrisenniveau, und die Buchungslage deute auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung hin.Der Kurs der Lufthansa-Aktie habe nach den Neuigkeiten zeitweise um fast fünf Prozent zugelegt und den höchsten Stand seit September 2021 erreicht. Zuletzt habe das Papier noch mit 3,6 Prozent im Plus bei 7,98 Euro gelegen und sei damit einer der stärksten Titel im MDAX gewesen.Die Anhebung der Prognosen sei eine positive wie unerwartete Überraschung. Sollte die Lufthansa-Aktie das 2022er-Hoch bei 7,92 Euro auch auf Schlusskurs-Basis überschreiten, könnte die Aktie aus charttechnischer Sicht in der Folge weiter bis zur 9-Euro-Marke fliegen.Trader und charttechnisch orientierte Anleger können aufspringen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Hinweis: Die Lufthansa-Aktie sei keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. (Analyse vom 13.12.2022)