Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (26.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa habe in dieser Handelswoche bisher deutlich zulegen können. Dies sei nach der schwachen Kursentwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus ein Mutmacher. Indes würden bei der Tochter Discover Airlines an diesem Freitag Piloten und Flugbegleiter wieder gemeinsam streiken wollen.Das Unternehmen habe deshalb mittlerweile zehn Flüge, die es eigentlich für die Mutter Lufthansa in München fliegen sollte, zurückgegeben. Lufthansa wolle diese Verbindungen nun anderweitig ersetzen. Für die Discover-Flüge ab Frankfurt seien indes am Vorabend des ganztägigen Streiks die Folgen noch völlig unklar gewesen.Man tue alles, um möglichst viele Passagiere an ihr Ziel zu bringen, habe eine Discover-Sprecherin wiederholt betont. Das Unternehmen habe ursprünglich von rund 20 Abflügen aus Frankfurt im Streikzeitraum gesprochen. Auf dem Flugplan des Flughafens seien am Donnerstag für den Folgetag 14 Starts gelistet gewesen, von denen einer nach Cancun in Mexiko gestrichen worden sei. Von 15 geplanten Landungen seien zwei aus Cancun und Philadelphia abgesagt gewesen. Bestreikt werden könnten grundsätzlich nur Abflüge aus Deutschland, was aber auch Folgen für Anschlussflüge haben könne.Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit habe ihre Mitglieder zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Dem habe sich später die Kabinengewerkschaft Ufo mit einem ebenfalls 24 Stunden langen Warnstreik ohne vorherige Urabstimmung angeschlossen. Es gehe um Erst-Tarifverträge in dem erst vor zweieinhalb Jahren gegründeten Ferienflieger mit derzeit 24 Flugzeugen. Das Zusammenwirken der Crews solle es dem Unternehmen erschweren, ausreichend Personal für die Flüge zu finden, habe es in Gewerkschaftskreisen geheißen.Einen Tag vor Heiligabend habe es bereits einen ersten Warnstreik der Piloten gegeben - ohne größere Einschränkungen. Denn Discover habe die Flüge in Zeiten außerhalb des damals fünfstündigen Streikfensters verlegen können. Bei einem längeren Ausstand könnte es hingegen eher zu Flugausfällen kommen.Es bleibt dabei: Wegen der anhaltenden Herausforderungen für den Lufthansa-Konzern sowie des aktuell schwächelnden Charts drängt sich vorerst noch kein Einstieg bei der günstig bewerteten Aktie der Lufthansa auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: