XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,785 EUR +1,05% (26.07.2023, 14:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt się eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Man sei schon fast daran gewohnt gewesen: Streiks beim Personal der Lufthansa, die zu Flugausfällen oder zumindest Verspätungen führen würden. Doch in diesem Jahr könnte es für alle Beteiligten deutlich besser laufen. So zeichne sich bei den Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten eine Lösung ohne weitere Arbeitskämpfe ab. Knapp vier Wochen nach Ende der Friedenspflicht sei am Dienstag ein Kompromiss erarbeitet worden, hätten Insider am Mittwoch bestätigt. Zuerst habe das Portal "Aero.de" berichtet. Allerdings würden zunächst noch entsprechend zustimmende Beschlüsse der Tarifkommission und des Vorstands der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit fehlen. Möglicherweise sollten die rund 5.200 Piloten befragt werden, ob sie mit den Vorschlägen einverstanden seien. Auch das Unternehmen habe zunächst einen Kommentar abgelehnt.Gebe es eine baldige Einigung, könnte dies dem Lufthansa-Kurs einen kleinen Schub verleihen. Ohnehin laufe es derzeit rund für die Fluggesellschaft. Das Marktumfeld für Fluggesellschaften helle sich angesichts der stetig zunehmenden Reiselust weiter auf. Noch stehe aber die charttechnische Trendwende beim MDAX-Titel aus. Wer die Aktien der Lufthansa bereits im Depot habe, könne dabeibleiben und die Position mit einem Stopp bei 7,80 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:8,78 EUR +0,76% (26.07.2023, 14:13)