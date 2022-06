Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach zwei herben Verlustjahren durch die Corona-Pandemie bleibe das Marktumfeld für Lufthansa, easyJet und andere europäische Airlines schwierig. Für 2022 rechne der Branchenverband IATA mit einer etwas stärkeren Erholung als zuletzt. Im Vergleich zu 2021 dürfte sich der weltweite Verlust von 42,1 Milliarden auf 9,7 Milliarden US-Dollar verringern.Zuletzt habe der Verband mit einem Minus von 11,6 Milliarden Dollar gerechnet. Für das kommende Jahr erwarte IATA-Generaldirektor Willie Walsh weltweit wieder schwarze Zahlen. Die Fluggesellschaften in Nordamerika dürften sogar schon 2022 einen Gewinn von 8,8 Milliarden Dollar einfliegen.In den übrigen Teilen der Welt steuere die Branche dem Verband zufolge in diesem Jahr aber erneut auf rote Zahlen zu: So dürften die Fluggesellschaften in Europa ihren Verlust im Jahresvergleich um rund zwei Drittel auf 3,9 Milliarden Dollar eindämmen. Bei den Airlines aus der Region Asien-Pazifik erwarte die IATA eine Verringerung des Verlusts auf 8,9 Milliarden Dollar. Vor allem in China würden die anhaltenden pandemiebedingten Reisebeschränkungen und örtlichen Lockdowns die Erholung der Nachfrage bremsen. Unterdessen würden die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine die Treibstoffpreise nach oben treiben und die Flugrouten auf den Strecken zwischen Europa und Asien verlängern.Es bleibe dabei: Die Perspektiven würden sich für die Lufthansa allmählich weiter aufhellen, doch die Konkurrenz bleibe hart und die Altlasten aus zwei äußerst schwierigen Jahren groß.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: