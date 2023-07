Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,512 EUR +1,50% (03.07.2023, 16:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,533 EUR +1,64% (03.07.2023, 16:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (03.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe sich zuletzt seitwärts bewegt. Konkret sei das Papier der Kranich-Airline zwischen der 9-Euro-Marke und der psychologisch wichtigen 10-Euro-Hürde gefangen. Die übergeordneten Aussichten seien indes weiterhin glänzend. Und auch innerhalb des Unternehmens gehe es in einer wichtigen Teil-Sparte voran.Im internationalen Luftverkehr müssten sich die Passagiere weiterhin auf hohe Ticketpreise einstellen. Wichtigster Grund sei laut einer aktuellen Studie des Kreditversicherers Allianz Trade das nach wie vor knappe Angebot an neu fertiggestellten Flugzeugen. Von dem Auslieferungseinbruch aus dem Jahr 2020 würden sich die Hersteller demnach nur langsam erholen und auch im laufenden Jahr das globale Vorkrisen-Niveau von rund 1.600 neuen Passagierjets nicht erreichen.Für die Fluggesellschaften (Anmerkung der Redaktion: Lufthansa habe bereits 2022 wieder schwarze Zahlen geschrieben) bedeute das bei einer nach Corona stark ansteigenden Nachfrage und sinkenden Kerosin-Preisen voraussichtlich die Rückkehr in die Gewinnzone. Sie könnten den einzelnen Sitzplatz wesentlich teurer verkaufen als 2019, ihre Margen steigen. So seien die Ticketpreise zwischen den USA und Europa im Jahresdurchschnitt 23 Prozent teurer geworden.Derweil sei die Liste der Bieter für die Technik-Tochter der Lufthansa-Gruppe auf zwei Interessenten geschrumpft, wie das Handelsblatt jüngst berichtet habe. Nach Informationen aus Finanzkreisen würden noch die Finanzinvestoren Bain und Advent für einen Teil von Lufthansa Technik bieten - CVC etwa habe sich verabschiedet. Deutschlands größte Fluggesellschaft suche einen Investor, der 20% an der Technik-Tochter übernehme. Die sei auf die Wartung von Flugzeugen spezialisiert, biete allerdings auch den Umbau der Jets etwa zu Regierungsflugzeugen an.Hintergrund: Die deutliche Erholung der Luftverkehrsbranche habe Lufthansa Technik 2022 einen Rekordgewinn eingebracht. Bei einem Umsatz von 5,6 Mrd. Euro sei der bereinigte operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um satte 41% auf 511 Mio. Euro gestiegen. Lufthansa Technik sei damit einer der größten Wartungsspezialisten weltweit und werde mit 6 bis 7 Mrd. Euro bewertet.(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link