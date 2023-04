Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (20.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie schicke sich an, die wichtige 10-Euro-Marke zurückzuerobern. Am gestrigen Mittwoch hätten die Papiere der Kranich-Airline (intraday) in der Spitze immerhin 9,96 Euro erreicht, aber im Bereich von 9,80 Euro geschlossen. Für frischen Schwung könnten nun News aus Portugal sowie eine positive Analystenstimme sorgen.Der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa habe jüngst gesagt, die Deutsche Lufthansa AG habe Interesse an der staatlichen portugiesischen Fluggesellschaft TAP SA gezeigt und sei "willkommen", sich an deren Privatisierungsprozess zu beteiligen, der in Kürze beginnen solle. "In den vorbereitenden Marktkonsultationen haben mehrere Unternehmen ihr Interesse bekundet, darunter auch Lufthansa", habe Costa auf einer Pressekonferenz in Lissabon an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Die Kranich-Airline sei eine großartige Fluggesellschaft und habe eine sehr komplementäre Strategie, was das Drehkreuz der TAP betreffe, so der Staatschef.Hintergrund: Die Hauptattraktivität von TAP für potenzielle Käufer liege in ihren Verbindungen nach Brasilien, für die sie der größte europäische Anbieter sei. Lufthansa, der auch die einst nationale Fluggesellschaften von Österreich, Belgien und der Schweiz gehören würden, sei bereits in Übernahmegesprächen zur TAP gewesen, bevor die Covid-19-Pandemie den Prozess über den Haufen geworfen habe.Derweil habe Stifel die Lufthansa von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 13 Euro angehoben. Knappe Ressourcen in mehrfacher Hinsicht im internationalen Flugverkehr dürften den Fluggesellschaften in Sachen Gewinne in die Karten spielen, habe Analyst Johannes Braun in einer aktuellen Branchenstudie geschrieben. Bei der Lufthansa dürfte sich das Ergebnis mehr als verdoppeln im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie.Die Lufthansa-Aktie könnte ihre jüngste Konsolidierung abgeschlossen haben. Für ein frisches technisches Kaufsignal bräuchte es allerdings nun neben dem Sprung über den GD50 (aktuell: 9,88 Euro) und die 10-Euro-Marke auch noch die Überwindung der Widerstandszone im Bereich von 10,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 20.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link