Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,114 EUR +0,22% (22.12.2022, 18:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,108 EUR -0,16% (22.12.2022, 17:37)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei Lufthansa scheine das große Ziel, also der Einstieg bei der ITA, nun (kurzfristig) Realität zu werden. Italien habe den Weg für den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an der Staatsairline freigemacht, wie die Nachrichten-Agentur "Bloomberg" am Donnerstag berichtet habe. Die Aktie könne in einem schwächeren Markt davon jedoch nicht profitieren.Konkret habe Rom am Mittwoch ein Dekret verabschiedet, dass das Verkaufsverfahren für ITA beschleunigen solle, wie "Bloomberg" mit Bezug auf einen Regierungsvertreter mitgeteilt habe. Dies könnte den Weg für die Lufthansa ebnen, eine Minderheitsbeteiligung an der defizitären ITA zu übernehmen, heiße es. Seit Monaten herrsche Unsicherheit, wie es mit dem Nachfolger der Alitalia weitergehe.In diesem aktuellen Szenario würde die Regierung ihre Mehrheitsbeteiligung behalten. Der Deal würde es Lufthansa ermöglichen, in einem der größten europäischen Luftfahrtmärkte zu expandieren.Hintergrund: Das italienische Finanzministerium als derzeitiger ITA-Eigentümer verhandle seit ein paar Wochen (wieder) intensiv mit der Lufthansa. Der MDAX-Konzern habe schon Anfang des Jahres in einer Partnerschaft mit der Reederei MSC eine Übernahme von ITA angepeilt. Nach monatelangen Verhandlungen habe sich die Regierung von Ex-Ministerpräsident Mario Draghi jedoch zunächst für die Offerte des US-Fonds Certares entschieden. Die weiteren Gespräche mit den Amerikanern seien aber im Herbst gescheitert, sodass die Lufthansa - von nun an ohne MSC - wieder Einblick in die Bücher von ITA Airways bekommen habe und einen neuen Übernahme-Anlauf habe starten können.Eine Beteiligung an der ITA wäre für die Lufthansa sehr wertvoll, wolle die deutsche Fluggesellschaft doch seit Längerem ihr Italien-Geschäft signifikant ausbauen. Allerdings locke die Bewertung der Aktie nicht unbedingt zum Einstieg: Mit einem 2023er-KGV von 13 sei der Wert nämlich alles andere als günstig (Peers: 9).Hinweis: Die Lufthansa-Aktie sei keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Trader und charttechnisch orientierte Kurzfrist-Anleger können jedoch noch aufspringen und auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2022)