Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie ziehe auch zum Wochenausklang weiter gen Norden und markiere ein neues Zwölf-Monats-Hoch. Dafür seien gleich zwei Treiber verantwortlich. Zum einen sorge ein US-Konkurrent für frischen Rückenwind. Zum anderen kämen positive Nachrichten von einer Lufthansa-Tochter.Eurowings rechne nämlich angesichts höherer Kosten etwa für Treibstoff auch in diesem Jahr mit einem deutlichen Anstieg der Ticketpreise. Im Schnitt halte man Preissteigerungen von zehn bis 20 Prozent für realistisch, so Unternehmens-Boss Jens Bischof. Je nach Angebot und Nachfrage könnten die Steigerungen auf einzelnen Strecken jedoch auch anders ausfallen. Von der derzeitigen Ticketnachfrage sehe sich der Manager in seinen Plänen bestätigt.Bei den Ticketbuchungen für den Sommer gebe es eine "täglich steigende Dynamik", habe er gesagt. Derzeit lägen die Buchungszahlen rund 80 Prozent höher als vor einem Jahr. Eurowings wolle in diesem Sommer etwa so viele Sitzplätze anbieten wie 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Ein besonderer Schwerpunkt liege weiterhin auf Mallorca. Zugleich biete Eurowings verstärkt längere Verbindungen an und baue das Angebot für die Türkei und Ägypten kräftig aus.Kräftigere Umsatz- und Ergebnissteigerungen als gedacht, erwarte indes American Airlines. Die US-Fluggesellschaft die Konzernspitze rechne jetzt mit einem Umsatz von gut 13,1 bis gut 13,2 Milliarden US-Dollar (12,2 bis 12,3 Milliarden Euro). Das seien 16 bis 17 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie im vierten Quartal 2019. Im Oktober habe American Airlines lediglich einen Anstieg um elf bis 13 Prozent prognostiziert. Unter dem Strich dürften den Angaben zufolge nun zwischen 768 und 803 Millionen Dollar Gewinn hängen bleiben. Dabei solle der bereinigte Gewinn je Aktie mit 1,12 bis 1,17 Dollar nun klar über den im Oktober prognostizierten 50 bis 70 Cent liegen.Die Lufthansa-Aktie setze ihren Aufwärtstrend fort. Mittlerweile stehe seit dem September-Tief von 5,60 Euro ein Plus von 56 Prozent zu Buche. Auch wenn der MDAX-Wert durchaus noch die Neun-Euro-Marke berühren könnte, müssten investierte Anleger nach dem Anstieg jederzeit mit einer Konsolidierung rechnen.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 13.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link