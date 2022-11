Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,17 EUR +1,31% (07.11.2022, 11:10)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,156 EUR +0,82% (07.11.2022, 10:55)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Lufthansa sei es zuletzt weiter bergauf gegangen. Am vergangenen Freitag sei der MDAX-Titel in der Spitze auf 7,20 Euro gestiegen. Die Anleger würden neben der gewachsenen Zuversicht des Unternehmens die derzeitigen Investoren-Gespräche zur Abspaltung der Technik-Sparte goutieren. Und auch diese Nachricht drücke das neue Selbstvertrauen der Lufthansa aus.Das Luftfahrtunternehmen habe zum fünften Mal in Folge ihr "Onboard Delights"-Menü angepasst. Das gelte in diesem Fall allerdings nicht nur für die Auswahl an Produkten, sondern auch für die Preise. Snacks und Getränke würden im Winter teurer, wie die "fvw" jüngst berichtet habe.Hintergrund: Seit Mai 2021 gehe die Lufthansa den Weg der Wettbewerber und habe ebenfalls ein "Buy on Board"-Catering-Sortiment auf den Flügen innerhalb des europäischen Kontinents aus der Taufe gehoben. Seither müssten Fluggäste der Economy-Class auf Kurz- und Mittelstrecken für ihre Snacks und Getränke an Bord Geld auf den Tisch legen.Mit dem Sprung über die 7-Euro-Marke habe die Lufthansa-Aktie jüngst ein starkes Signal gesendet. Zudem verdeutliche die Preiserhöhung die neu gewonnene Zuversicht der Lufthansa. Unternehmens-Chef Carsten Spohr habe vor Kurzem bereits einen optimistischen Ausblick für 2023 gegeben. Auch das Chartbild sehe gut aus.Die Lufthansa-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, Trader können jedoch auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung setzen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 07.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link