Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie zeige sich auch am Freitag stabil. Neues gebe es indes im Rennen um ITA. Die italienische Regierung prüfe offenbar die Option, eine Mehrheit an der Staatsfluglinie an ein Konsortium aus Lufthansa und der inländischen Bahn Ferrovie dello Stato zu verkaufen, wie die Corriere della Sera berichte.Beide Unternehmen könnten dazu bereit sein, schreibe die italienische Tageszeitung und berufe sich dabei auf Regierungsquellen. Eine Option wäre der Verkauf von 51 Prozent der ITA für 250 Millionen Euro an Lufthansa und von 29 Prozent an die Staatsbahn Ferrovie dello Stato - den Rest würde das italienische Finanzministerium behalten.Die Lufthansa-Aktie pendle zum Wochenausklang im frühen Handel um ihren Vortagesschluss bei 7,53 Euro. Das Chartbild sehe nach wie vor einladend aus. Jüngst hätten die Papiere mit dem Golden Cross ein starkes Kaufsignal generiert. Nun gelte es, die Widerstandszone zwischen 7,55 und 7,65 Euro zeitnah zu überwinden, damit sich dieses nicht als Fehlsignal herausstelle. Im Anschluss wäre der Weg bis zur 8-Euro-Marke frei. Werde diese Hürde genommen, könnte die Aktie - in einem sehr bullishen Szenario - mittelfristig auch das März-Hoch 2021 bei neun Euro angreifen.Das Rennen um die italienische ITA werde zunehmend spannender. Die Chancen der Lufthansa stünden offenbar nicht schlecht, bei der Übernahme eine tragende Rolle zu übernehmen. Damit würde der MDAX-Konzern seine Position in Italien deutlich verstärken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: