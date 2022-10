Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (23.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die oftmals chaotischen Zustände in der Sommer- bzw. Ferienzeit an den deutschen Flughäfen habe die Kunden massiv verärgert. Daher suche die Lufthansa zwangsläufig nach Auswegen. Ein neues Gemeinschaftsunternehmen der Kranich-Airline und Fraport solle nun am Frankfurter Flughafen den Service für die Passagiere verbessern. Dabei solle die gleichberechtigt geführte "FraAlliance GmbH" die Abläufe im Terminal 1 optimieren, das v.a. von der Lufthansa Group genutzt werde. Ein konkretes Projekt sei die digitale Information von Lufthansa-Kunden über die aktuelle Wartezeit an den Fluggastkontrollen. Zudem sollten die Umsteigezeiten für jährlich rund 1 Mio. Passagiere verkürzt werden, hätten die Unternehmen jüngst mitgeteilt. Man verspreche sich einen deutlichen Mehrwert für die Kunden, habe der Chef der Kernmarke Lufthansa, Jens Ritter, erklärt. In der Vergangenheit habe die Lufthansa den Frankfurter Flughafen häufig wegen hoher Preise und unzureichender Prozesse kritisiertDie Lufthansa-Aktie notiere derweil leicht über der für den mittel- und langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie. Das Unternehmen habe zuletzt mit einer Prognoseerhöhung für gute Laune bei den Anlegern gesorgt. Zudem hätten auch die jüngsten Aussagen von CEO Carsten Spohr Mut gemacht. "Der Aktionär" behalte Lufthansa, der in der kommenden Woche (27. Oktober) seine Q3-Zahlen verkünden werde, weiter im Blick, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: