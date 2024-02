Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,77 EUR -1,60% (05.02.2024, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,776 EUR -1,17% (05.02.2024, 10:32)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierendes Luftverkehrsunternehmen. In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein. Mit 109.509 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 32.770 Mio. EUR.



Zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines zählen zum einen die Netzwerk-Airlines Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines, die ihren Fluggästen im Rahmen der Multi-Hub-Strategie ein umfangreiches Flugangebot über die globalen Hubs in Frankfurt, München und Zürich sowie die nationalen Hubs in Wien und Brüssel bieten. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalfluggesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover, der Ferienflieger der Lufthansa Group.



Neben den Netzwerk-Airlines gehört Eurowings zum Geschäftsfeld Passagier-Airlines. Die Airline stellt ein umfassendes Angebot an Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf der europäischen Kurzstrecke bereit, insbesondere aus den deutschsprachigen Ländern heraus. Neben dem Geschäftsfeld Passagier-Airlines sind auch die Aviation Services Teil der Lufthansa Group. Zu diesen zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.



Darüber hinaus gehören auch die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen zur Lufthansa Group. Dies sind insbesondere die Gesellschaften Lufthansa AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems. (05.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende der vergangenen Handelswoche habe die Aktie der Lufthansa wieder einmal deutlich Boden gut machen und zwischenzeitlich sogar die Marke von 8,00 Euro zurückerobern können. Im weiteren Tagesverlauf habe der MDAX-Titel am Freitag allerdings etwas nachgegeben und sei wieder unter diese Marke gerutscht. Doch nun würden neue Streiks drohen.So möchten die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines auch am Montag weiterstreiken. Passagiere müssten sich noch bis einschließlich Montagabend auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Wie bereits am Sonntag sollten auch am Montag etliche Verbindungen ausfallen, wie aus der online einsehbaren Abflugtafel des Frankfurter Flughafens hervorgehe. Dazu würden etwa Flüge auf die Kanaren oder in die USA gehören. Die von München aus geplanten Discover-Flüge sollten von der Lufthansa durchgeführt werden.Discover Airlines habe erklärt, dass von Frankfurt aus während des zweitägigen Ausstandes voraussichtlich 90 Prozent der geplanten Kurz- und Mittelstreckenflüge stattfinden dürften. Auf der Langstrecke sollten rund 30 Prozent der Verbindungen bedient werden. Insgesamt seien im Zeitfenster des Streiks von Frankfurt aus 27 Abflüge geplant. Passagiere sollten möglichst regelmäßig ihren Flugstatus überprüfen.Es sei mittlerweile der dritte Ausstand nach einem fünfstündigen Warnstreik kurz vor Weihnachten und einem regulären Streik über einen ganzen Tag Ende Januar, nachdem die Piloten in einer entsprechenden Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für Streiks gestimmt hätten.Discover Airlines habe den neuerlichen Streikaufruf der Gewerkschaft kritisiert. Man habe der VC angekündigt, bis zum 7. Februar ein verbessertes Angebot vorzulegen, habe eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter gesagt. "Die Tatsache, dass die VC nun, ohne das von ihnen geforderte neue Angebot des Arbeitgebers abzuwarten, zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen zum Streik aufruft, macht deutlich, dass es hier nicht um gute Lösungen für die Mitarbeitenden geht, sondern andere Interessen verfolgt werden."Die jüngste charttechnische Entwicklung mache nun zumindest wieder etwas Hoffnung, aber noch sei es zu früh, um von einer nachhaltigen Trendwende zu sprechen. Da zudem die anhaltenden Tarifstreitigkeiten inklusive der wiederholten Streiks weiterhin eine Belastung für den MDAX-Konzern und dessen Aktienkurs darstellen, drängt sich nach wie vor kein Einstieg bei der günstig bewerteten Aktie auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: