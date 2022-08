Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der Kranich-Airline bleibe es spannend. Die Lufthansa versuche nach dem beigelegten Tarifkonflikt mit dem Bodenpersonal, nun auch mit den Piloten eine Einigung zu erzielen. Deren Gewerkschaft Vereinigung Cockpit habe sich mit einer Urabstimmung streikbereit gemacht, setze aber ebenfalls auf weitere Verhandlungen mit dem Konzern."Wir haben in den nächsten Wochen vier Termine ausgemacht, um zu schauen, wie weit wir auseinander sind", habe der Vorsitzende der Tarifkommission, Andreas Pinheiro, in einem Podcast gesagt. Die Gespräche sollten im vertraulichen Rahmen stattfinden, wie die Lufthansa bestätigt habe. Es solle keine Berichterstattung nach außen stattfinden. Streiks seien dem Vernehmen nach für die Spanne der Verhandlungen nicht geplant.Die Tarifpartner hätten bereits sechs Verhandlungsrunden hinter sich, die bislang zu keinem Ergebnis geführt hätten. Die Lufthansa-Spitze habe zuletzt Kompromissbereitschaft signalisiert und die VC-Teilforderung nach 5,5 Prozent mehr Geld für das Restjahr 2022 akzeptiert. Zu weitergehenden Forderungen nach einem automatischen Inflationsausgleich ab 2023 sowie zu Änderungen in der Tarifstruktur habe es dagegen keine Äußerungen gegeben.Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe aber den Piloten eine neue Flottenzusage in Aussicht gestellt. Damit würde wieder eine bestimmte Anzahl von Flugzeugen aus der Konzernflotte allein den Piloten der Kerngesellschaft Lufthansa vorbehalten. Der Konzern habe die vorhergehende Zusage über 325 Jets zum Jahresende 2021 gekündigt und zudem angekündigt, mehr Verkehr auf Flugbetriebe zu verlagern, die zu niedrigeren Kosten arbeiten würden. Dazu würden die "Eurowings Discover" und die in Gründung befindliche "Lufthansa Cityline 2" gehören.Eine zeitnahe Einigung mit den Piloten wäre gerade mit Blick auf die jetzige Ferienzeit und den damit einhergehenden Reiseansturm wichtig. Die Lufthansa-Aktie, die zuletzt mit starken Zahlen und einem ebensolchen Ausblick glänzen konnte, hat mit dem Überwinden des GD200 (aktuell: 6,58 Euro) ein Kaufsignal erzeugt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2022)(Mit Material von dpa-AfX)