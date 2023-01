Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



8,308 EUR -0,80% (10.01.2023, 11:20)



8,262 EUR -1,90% (10.01.2023, 11:06)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Luftfahrt-Titel habe eine beeindruckende Klettertour hingelegt. Allein in Q4/2022 habe die Lufthansa-Aktie rund 36 Prozent an Wertzuwachs verbucht. Und auch in diesem Jahr liege das MDAX-Papier bereits mit etwa neun Prozent vorn. Am Dienstag stünden allerdings Minuszeichen vor der Aktie. Grund dürfte eine negative Analystenstudie sein.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe die Lufthansa-Aktie in ihr Coverage mit einem "Underweight"-Votum aufgenommen. Das genannte Kursziel von 6,30 Euro impliziere rund 25 Prozent Abwärtspotenzial, wenn man das aktuelle Kursniveau zugrunde lege.Die Morgan Stanley-Analysten würden davon ausgehen, dass die Lufthansa nach dem sehr starken Jahr 2022 "unter Druck" gerate, da vor allem der Rückenwind in der Frachtsparte nachlasse. Grund dafür sei die Tatsache, dass die Kapazitäten in den Frachtmarkt zurückkehren würden. Und tatsächlich gehe der Superzyklus in der Luftfracht allmählich zu Ende - mit ebenfalls zurückkommenden Preisen. Die durchschnittlichen Frachtraten für den Transport per Flugzeug hätten laut des holländischen Analyseunternehmens, World ACD, Anfang Dezember bei 3,34 Dollar je Kilogramm gelegen. Damit habe der Preis ein Viertel unter seinem Rekordwert im Vergleich zum Vorjahr gelegen - jedoch nach wie vor über dem Vorkrisenniveau.Hintergrund: Luftfrachtanbieter hätten während der Pandemie Ergebnisse erzielt, die alle Prognosen pulverisiert hätten. Lufthansa Cargo etwa habe für die ersten neun Monaten 2022 eine bereinigte Ergebnismarge von rund 37 Prozent ausgewiesen und damit einen historische Spitzenwert.DER AKTIONÄR habe in den vergangenen Wochen langfristig orientierten Anlegern immer wieder auf die Risiken der Lufthansa-Aktie wegen der durchaus hohen Bewertung und den wirtschaftlich-konjunkturellen Unsicherheiten hingewiesen und den Titel nicht auf seine Empfehlungsliste aufgenommen. In einer neuen Analystenstudie teile die US-Investmentbank Morgan Stanley nun diese Einschätzung und komme zu einem ähnlichen Fazit.Kurzum: Lufthansa-Aktie ist derzeit kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2023)